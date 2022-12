"Người đàn bà đẹp" Julia Roberts là fan cuồng Messi

Từ nước Anh, nữ ca sĩ rất nổi tiếng Adele cho biết sẽ có mặt tại Qatar để xem trận chung kết World Cup vào tối nay (18/12). Cô ca sĩ này công khai việc cô sẽ ủng hộ đội tuyển Argentina trong trận tranh cúp thế giới.

Thậm chí, trong một buổi hòa nhạc của chính mình cách đây chỉ vài ngày, Adele còn nhắc đến Messi: "Anh đến từ Argentina phải không? Cảm ơn Chúa, hôm nay Argentina đã thắng ở loạt sút luân lưu", để nói về chiến thắng của Messi và Albiceleste ở trận tứ kết gặp Hà Lan.

Nữ ca sĩ ăn khách hàng đầu thế giới hiện nay Adele (người Anh) cho biết cô sẽ đến Qatar tối nay để ủng hộ Messi trong trận chung kết World Cup (Ảnh: Getty).

Trong sự nghiệp ca hát của mình, Adele đã giành 15 giải Grammy, 12 giải Brit, 1 giải Emmy. Ca khúc "Skyfall" của cô ca sĩ sinh năm 1988 này từng đoạt giải Bài hát trong phim hay nhất tại lễ trao Oscar và lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2012, trong tập phim cùng tên thuộc loạt phim về siêu điệp viên James Bond 007.

Các ca khúc của Adele cũng là những ca khúc cực kỳ ăn khách trên toàn cầu trong nhiều năm trở lại đây. Đĩa đơn "Hello" của cô từng lập kỷ lục bán được hơn 1 triệu bản kỹ thuật số tại Mỹ, chỉ trong vòng 1 tuần sau khi phát hành. Trong khi đó, album phòng thu thứ 4 của Adele mang tên "30" (bao gồm đĩa đơn "Easy on Me") phát hành năm 2021, trở thành album bán chạy nhất thế giới trong năm.

Có thể nói, sự kết hợp giữa nữ ca sĩ Adele và tiền đạo Lionel Messi là sự kết hợp của những nhân vật chuyên tạo nên kỷ lục trong lĩnh vực thể thao - giải trí.

"Người đàn bà đẹp" Julia Roberts cũng là fan của Messi (Ảnh: Twitter).

Một nghệ sĩ hạng A khác, cực kỳ hâm mộ Messi, đó là nữ diễn viên Julia Roberts. Nhân vật từng thủ vai chính trong tác phẩm điện ảnh kinh điển "Người đàn bà đẹp" không ngần ngại giấu giếm việc cô hâm mộ siêu sao người Argentina.

Năm 2017, "Người đàn bà đẹp" từng kiên nhẫn đứng chờ trong đường hầm của sân Bernabeu của Real Madrid, sau trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona, để chụp hình chung với cả Ronaldo lẫn Messi.

Tờ Marca của Tây Ban Nha viết: "Julia Roberts được biết đến là một fan cuồng của Messi và đội tuyển Argentina. Cô ấy đã có mặt ở trận El Clasico năm 2017 và xin Messi chụp chung một bức ảnh sau trận đấu".

Chưa hết, diễn viên phim truyền hình nổi tiếng người Mỹ Christopher Mintz-Plasse cũng đang phủ đầy Twitter của mình bằng hình ảnh của Messi và đội tuyển Argentina trong ít ngày qua, thể hiện sự ủng hộ đội bóng đến từ xứ sở Tango trước trận chung kết.

Về phía các ngôi sao thể thao, tay vợt Andy Murry (người Scotland) cũng công khai ủng hộ Messi. Sau trận Argentina - Australia ở vòng 1/8 World Cup 2022, Andy Murray đã đăng dòng Tweet trên trang cá nhân Twitter của mình: "Messi đúng là người đàn ông thực thụ".