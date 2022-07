Ngỡ ngàng pha tung cước đá bay đối thủ lên không trung của võ sĩ gốc Việt

Ở sự kiện LFA 135 diễn ra tại Mỹ, võ sĩ gốc Việt An Hồ (Hồ Tuấn An) so tài với tay đấm người Mỹ Matt Barro ở hạng flyweight (57kg).

An Hồ gây kinh ngạc khán giả khi anh chỉ mất có 14 giây để hạ knock-out đối thủ, với cú tung cước trúng mặt làm Matt Barro bật ngửa lên không trung rồi rơi thẳng người xuống sàn đấu.

An Hồ nhanh chóng áp sát để đấm bồi, nhưng trọng tài cũng ngay lập tức can thiệp để công nhận chiến thắng knock-out cho võ sĩ người Việt.

Võ sĩ gốc Việt tung cước hạ gục đối thủ chỉ sau 14 giây

Pha knock-out của An Hồ cũng được bình chọn là một trong những cú knock-out nhanh nhất và đẹp nhất tại sự kiện đấu võ lần này. Chiến thắng thứ hai liên tiếp bằng knockout của An Hồ ở LFA ghi đấu chuỗi 7 trận bất bại (kể cả thành tích nghiệp dư) của võ sĩ sinh năm 2000. Chiến thắng này giúp An Hồ tiếp tục có khởi đầu tuyệt vời trên con đường trở thành cao thủ MMA.