Neymar bị điều tra vì hành hung đồng đội

Theo thông tin chính thức từ Santos FC, ban lãnh đạo đội bóng đã chỉ đạo bộ phận pháp lý vào cuộc điều tra vụ việc xảy ra tại buổi tập hôm 3/5. Mọi chuyện bắt nguồn từ một tình huống đi bóng kỹ thuật của Robinho Jr vượt qua Neymar. Cho rằng đàn em thiếu sự tôn trọng, ngôi sao 34 tuổi đã lên tiếng nhắc nhở, dẫn đến màn đấu khẩu gay gắt.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi phía đại diện của cầu thủ 18 tuổi gửi văn bản chính thức cáo buộc Neymar có hành vi hành hung. Cụ thể, tài năng trẻ này cho rằng mình đã bị đàn anh "lăng mạ bằng lời nói, chơi xấu bằng pha ngáng chân và thậm chí tát vào mặt" ngay trước sự chứng kiến của các đồng đội.

Dù có thông tin hai bên đã hòa giải trong phòng thay đồ, nhưng việc phía Robinho Jr kiên quyết theo đuổi vụ kiện cho thấy mâu thuẫn vẫn đang ở mức báo động.

Không dừng lại ở việc đòi làm rõ trách nhiệm cá nhân, đội ngũ pháp lý của Robinho Jr còn yêu cầu CLB cung cấp toàn bộ video ghi hình buổi tập để làm bằng chứng. Họ đồng thời đặt vấn đề về "sự thiếu đảm bảo an toàn tối thiểu" cho các cầu thủ trẻ trong môi trường đội bóng.

Động thái này đẩy ban lãnh đạo Santos FC vào thế khó. Một mặt, họ phải bảo vệ hình ảnh của ngôi sao lớn nhất đội hình là Neymar. Mặt khác, họ không thể ngó lơ quyền lợi của một tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Việc xử lý thiếu minh bạch lúc này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng văn hóa phòng thay đồ sâu sắc.

Bất chấp những lùm xùm gây chấn động, cả Neymar và Robinho Jr vẫn có tên trong danh sách hành quân của Santos cho trận đấu sắp tới tại Copa Sudamericana (cúp C2 Nam Mỹ). Sự hiện diện chung của hai cầu thủ này đang khiến không khí phòng thay đồ của Santos FC trở nên cực kỳ căng thẳng.