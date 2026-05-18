Sự cố khó tin của Neymar trước thềm World Cup 2026

Buổi "sát hạch" cuối cùng của Neymar nhằm giành suất dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil đã biến thành cơn ác mộng vào tối 17/5, khi tiền đạo này bị rút khỏi sân trong tình huống gây tranh cãi do nhầm lẫn của trọng tài trong trận CLB Santos thua Coritiba 0-3.

Ngôi sao 34 tuổi cho rằng trọng tài thứ tư đã mắc sai sót khi thay anh thay vì đồng đội Gonzalo Escobar ở phút 65, dù anh chỉ tạm thời rời sân để điều trị chấn thương bắp chân. Trọng tài thứ tư đã giơ bảng điện tử với số 10 của Neymar và Robinho Jr vào thay thế. Tuy nhiên, khi Neymar cố gắng trở lại sân, anh đã phải nhận thẻ vàng trước khi phản ứng dữ dội với quyết định này.

Trọng tài chính từ chối lắng nghe các lập luận của Neymar. Trong khoảnh khắc đầy thất vọng, ngôi sao người Brazil đã giật tờ giấy thay người từ các trọng tài và đưa lên trước máy quay truyền hình nhằm chứng minh rằng người đáng ra phải rời sân là Escobar chứ không phải anh.

CLB Santos sau đó đã đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter): "Trọng tài thứ tư đã thực hiện sai việc thay người. Điều này đã được xác nhận qua hình ảnh truyền hình và tờ ghi chú được tổ trọng tài sử dụng trong quá trình thay người. Một sai sót khó hiểu nhưng không được sửa chữa".

Sự cố này đến vào thời điểm không thể tệ hơn với Neymar, khi HLV Carlo Ancelotti chuẩn bị công bố danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026 vào hôm nay (18/5). Chiến lược gia người Italy khẳng định việc Neymar có được triệu tập hay không sẽ dựa trên phong độ và tình trạng thể lực thay vì yếu tố tình cảm. Mùa này, Neymar ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo cho Santos trên mọi đấu trường.

Dù đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Brazil với 79 bàn thắng, Neymar chưa khoác áo đội tuyển kể từ năm 2023 do liên tiếp gặp chấn thương, trong đó có ca phẫu thuật đầu gối khiến anh phải nghỉ thi đấu suốt một năm.

Cuối cùng, Neymar rời sân trong tâm trạng đầy bức xúc và trao lại băng đội trưởng cho Escobar, chính cầu thủ đáng ra phải bị thay ra trước đó.