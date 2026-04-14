Kỹ thuật đặc biệt trở nên phổ biến trong thi đấu pickleball chuyên nghiệp

Trong pickleball chuyên nghiệp, sự khác biệt giữa một vận động viên giỏi và một ngôi sao thường nằm ở khả năng gây bất ngờ. Gabe Tardio, người được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng" của làng pickleball thế giới, vừa chính thức tiết lộ bí quyết thực hiện cú đánh kiểu rắn, một trong những kỹ thuật tấn công đầy mê hoặc và có sức sát thương lớn nhất trên sân đấu hiện nay.

Về cốt lõi, cú đánh kiểu rắn là một pha tấn công được ngụy trang hoàn hảo sau những cú dink chéo sân. Thông thường, khi hai bên đang cuốn vào một loạt bóng bền sát lưới với nhịp độ chậm và ổn định, đối thủ sẽ có tâm lý thả lỏng và chờ đợi những pha bóng nhẹ. Đó chính là lúc "con rắn" xuất hiện.

“Điểm đặc biệt của cú đánh này nằm ở sự đánh lừa thị giác tuyệt đối. Từ góc nhìn đối phương, mọi cử động đều giống hệt như một cú dink bình thường. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm tiếp xúc bóng, một sự thay đổi đột ngột về góc mặt vợt và lực đẩy sẽ biến quả bóng trở thành một mũi tên xuyên phá. Khi đối thủ nhận ra nhịp độ đã thay đổi, bóng thường đã bay qua tầm kiểm soát của họ”, Gabe Tardio chia sẻ.

Theo hướng dẫn của Tardio, việc thực hiện cú đánh kiểu rắn đơn giản hơn nhiều người tưởng tượng, nhưng lại đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng milimet mặt vợt.

Quy trình bắt đầu bằng việc thiết lập tư thế đứng và mặt vợt hoàn toàn trùng khớp với một cú dink chéo sân tiêu chuẩn. Điều này nhằm đảm bảo không có bất kỳ dấu hiệu nào làm lộ ý đồ tấn công của bạn.

Ngay tại thời điểm tiếp bóng, thay vì nâng bóng nhẹ nhàng qua lưới, người chơi sẽ thực hiện thao tác xoay mặt vợt và đẩy mạnh về phía trước một cách quyết liệt. Nếu xoay mặt vợt quá sớm, đối thủ sẽ nhìn thấu ý đồ và dễ dàng thực hiện một pha bắt bài hoặc phản công.

Cú đánh kiểu rắn phát huy hiệu quả tối đa nhờ vào việc khai thác điểm yếu trong cách định vị của đối phương. Trong những loạt dink bóng, các tay vợt thường đứng sát lưới với trọng tâm dồn về phía trước và vợt được đưa cao để chuẩn bị cho các pha trao đổi nhẹ nhàng.

Đây chính là thời cơ để tung ra cú đánh kiểu rắn gây bất ngờ. Sự trễ nhịp trong phản xạ dù chỉ là tích tắc cũng đủ để quả bóng đi vào góc chết hoặc khiến đối phương đánh bóng hỏng.

Gabe Tardio tiết lộ bí quyết thực hiện cú đánh kiểu rắn (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Gabe Tardio cũng đưa ra lời khuyên rằng không nên lạm dụng cú đánh này. Việc cố gắng thực hiện cú đánh kiểu rắn trong mọi tình huống sẽ dẫn đến những lỗi tự đánh hỏng và khiến đối thủ đề phòng.

Thời điểm lý tưởng nhất để triển khai là khi đối phương hơi mất vị trí hoặc khi loạt bóng bền đã đi vào một nhịp điệu quá dễ đoán.

Nhiều người chơi pickleball phong trào vẫn coi cú dink là một yếu tố bắt buộc để giữ bóng trong cuộc cho đến khi ai đó mắc lỗi. Nhưng với những ngôi sao như Tardio, dink lại là một công cụ tấn công sắc bén.

“Bằng cách pha trộn những pha dứt điểm đầy uy lực dưới vỏ bọc nhẹ nhàng, bạn sẽ khiến đối thủ luôn ở trạng thái bất an và không thể thư giãn dù chỉ một giây. Đó chính là đẳng cấp của sự biến ảo trên sân pickleball”, Tardio nói.