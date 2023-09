Medvedev phàn nàn về thời tiết, Rublev muốn học hỏi Djokovic

Lịch thi đấu dự kiến bán kết US Open 2023 02h00 ngày 9/9: Novak Djokovic (Serbia) - Ben Shelton (Mỹ) 06h00 ngày 9/9: Daniil Medvedev (Nga) - Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

Ở trận tứ kết US Open 2023, Daniil Medvedev đã đánh bại Rublev 6-4, 6-3, 6-4 để ghi tên mình vào bán kết gặp Carlos Alcaraz. Hai tay vợt người Nga thi đấu dưới nền nhiệt độ 34 độ C và độ ẩm cao tại tổ hợp Flushing Meadows (New York, Mỹ), Daniil Medvedev cần tới hai lần chăm sóc y tế.

Medvedev thường xuyên than phiền về thời tiết nóng bức ở uS Open 2023 (Ảnh: AP).

Sau trận đấu, Medvedev tỏ ra không hài lòng: "Thời tiết thật khắc nghiệt. Có nhiều người chịu nóng tốt nhưng tôi thì không. Ở cuối set 1, tôi gần như không nhìn thấy bóng nữa. Tôi chỉ chơi theo cảm giác, cố chạy đuổi theo bóng, đánh bóng và Rublev cũng làm như vậy".

Trước thềm đối đầu Alcaraz ở bán kết US Open, Medvedev tỏ ra tự tin: "Mỗi lần đối đầu Alcaraz, tôi đều cố gắng giành chiến thắng, vì thế tôi cần giao bóng tốt hơn những trận trước.

Tôi cần phải thi đấu với hơn 100% phong độ. Quần vợt luôn có bất ngờ. Djokovic có thể thất bại, Rafael Nadal thua trên sân đất nện và Carlos Alcaraz hiện tại cũng vậy".

Rublev thua đồng hương Medvedev ở tứ kết US Open 2023 (Ảnh: AP).

Khác với Medvedev, Rublev lại không ý kiến quá nhiều về thời tiết khắc nghiệt tại New York: "Tôi thậm chí không quan tâm tới sức khỏe của mình, tôi tập trung để chiến đấu dù khó khăn đến đâu.

Môn thể thao này không hề dễ dàng và bạn phải sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Djokovic đã chơi ở điều kiện tương tự và không có gì xảy ra. Nole vẫn có thể thắng trận đấu với một tay vợt thực sự giỏi là Fritz".

Sau chiến thắng trước tay vợt người Mỹ Taylor Fritz với tỷ số 6-1, 6-4, 6-4, Novak Djokovic tiến vào bán kết US Open 2023 gặp Ben Shelton. Nole đi vào lịch sử khi lập kỷ lục lần thứ 47 vào bán kết Grand Slam, vượt qua thành tích của Roger Federer.

Djokovic đi vào lịch sử khi lần thứ 47 vô địch Grand Slam (Ảnh: AP).

Djokovic phát biểu sau trận đấu tứ kết: "Điều kiện thời tiết ẩm ướt và khó chơi cho cả hai tay vợt. Khán giả ủng hộ cho tay vợt chủ nhà, điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Tôi thích bầu không khí ở đây, tôi thấy ổn với điều đó và có thêm năng lượng từ khán giả. Tôi đã chơi trên sân đấu này nhiều năm, chơi nhiều trận đấu hoành tráng và tôi rất mong chờ một trận đấu chung kết trong vài ngày tới".