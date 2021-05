Man Utd và các đội bóng Anh rời bỏ European Super League

Dân trí Trước sự phản ứng rộng rãi đối với giải đấu mới được thành lập, Man Utd, Man City, Chelsea, Tottenham, Liverpool và Arsenal đã quyết định từ bỏ European Super League.

Trong rạng sáng nay 21/4, ngoài 6 đội bóng Anh gồm Man Utd, Man City, Chelsea, Tottenham, Liverpool và Arsenal thì hai CLB Italia là AC Milan và Inter Milan đã quyết định từ bỏ European Super League.

Theo nguồn tin từ Sky sport, Chelsea và Man City hối hận về quyết định tham dự vào dự án European Super League (ESL), hai đội bóng này nhanh chóng "quay đầu" khi nhận thấy sự phản đối dữ dội từ khắp nơi trên thế giới.

"Chelsea đưa ra quyết định vào phút chót để tham gia ESL vào tuần trước. Giờ họ hối hận về quyết định này và chấp nhận đó là một sai lầm. Họ đã cảm thấy mình cần phải "nhảy lên tàu vì nó đang rời nhà ga", nhưng hóa ra đó là chuyến tàu đến hư vô", tờ Sky Sport cho biết.

Chelsea cảm thấy việc tham gia giải đấu mới có nguy cơ làm lu mờ tất cả những công việc tốt đẹp mà họ đã và đang làm cho cộng đồng trong giai đoạn đại dịch Covid-19, như chống lại nạn phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do Thái.

Người hâm mộ Chelsea biểu tình bên ngoài Stamford Bridge khiến Cố vấn kỹ thuật Petr Cech phải xuống trấn an.

Man City cũng đã nói với ban tổ chức rằng họ không muốn trở thành một phần của ESL. Trước đó, HLV Pep Guardiola khá bất ngờ trước thông tin Man City trở thành nhà sáng lập của giải đấu mới, ông đã yêu cầu các nhà lãnh đạo của giải đấu mới "giải thích cho cả thế giới tại sao họ đưa ra quyết định như vậy".

Chủ nhật (18/4) vừa qua, thế giới bóng đá rúng động trước thông tin 12 đội bóng hàng đầu châu Âu bao gồm Real Madrid, Barcelona, Man Utd, Man City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, AC Milan, Inter Milan và Juventus quyết định thành lập giải đấu mới European Super League (ESL). Được biết họ muốn lôi kéo thêm PSG, Dortmund và Bayern Munich nhưng các đội bóng này đã không đồng ý.

Theo kế hoạch họ dự định tổ chức một giải đấu gồm 15 đội, thi đấu thể thức giống như giải vô địch quốc gia, nhưng không có đội xuống hạng. Việc tự đứng lên tổ chức, bán bản quyền truyền hình và giữ mọi quyền thương mại sẽ mang đến cho các CLB những khoản thu khổng lồ, đảm bảo cho các đội bóng này "sống khỏe".

Thậm chí mỗi trận đấu tại giải đấu mới hứa hẹn sẽ mang lại cho các CLB nguồn tiền thưởng cao hơn 10 lần so với một chiến thắng ở Champions League hiện nay.

Người hâm mộ giận dữ của Liverpool còn treo biểu ngữ khai tử đội bóng.

Tuy nhiên, ngay lập tức ESL đối mặt với sự phản đối gắt gao từ nhiều người hâm mộ, cầu thủ, huấn luyện viên, các liên đoàn bóng đá quốc gia, UEFA và FIFA. Ngày hôm qua, người hâm mộ Liverpool biểu tình phản đối đội bóng vùng Merseyside tham gia giải đấu này. Vì giải đấu mới sẽ phá vỡ cấu trúc cũng như xóa sổ lịch sử bóng đá châu Âu.

Người hâm mộ Chelsea biểu tình trước trận Chelsea tiếp Brighton trên sân nhà ở vòng 32 Premier League, khiến đội bóng thành London tới sân muộn và trận đấu phải lùi lại 15 phút so với kế hoạch. Cố vấn kỹ thuật Petr Cech phải xuống trấn an người hâm mộ để xe chở cầu thủ được vào sân. Người hâm mộ The Blues dùng cả bom khói, tuần hành quanh sân Stamford Bridge và hô vang những lời phản đối.

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Brighton, huấn luyện viên Thomas Tuchel của Chelsea dù không trực tiếp phản đối ESL, tuy nhiên ông nói tới việc cạnh tranh giữa các đội bóng, từ các trận đấu (điều mà ESL không có) và chốt lại rằng "tin tưởng vào ban lãnh đạo Chelsea sẽ chấp nhận để đội bóng tham gia môn thể thao cạnh tranh". Các cầu thủ Chelsea, cũng cùng quan điểm với Tuchel, họ không hài lòng trước việc đội bóng tham dự giải đấu mới.

Một người phản đối European Super League mặc chiếc áo có dòng chữ "Bóng đá dành cho những người hâm mộ".

Vấn đề của ESL không còn đơn thuần là câu chuyện bóng đá. Chính phủ Anh đã theo dõi sát sao sự ra đời của giải đấu này và sau khi tham vấn từ đại diện người hâm mộ, FA và Bộ Thể thao, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết cần ngăn chặn sự ra đời của ESL và Vương quốc Anh sẵn sàng thực hiện những biện pháp mạnh tay để ngăn chặn.

Được biết, trong trường hợp các câu lạc bộ Anh cố tình tham dự European Super League, cầu thủ nước ngoài gia nhập vào các đội bóng này sẽ bị từ chối cấp giấy phép lao động - điều kiện cần thiết để một cầu thủ có thể thi đấu tại Anh.

Theo bước Man City, Chelsea, tới lượt các đội bóng Anh khác như Man Utd, Tottenham, Arsenal và Liverpool đều lần lượt xác nhận họ sẽ rời bỏ ESL. Như vậy chỉ còn ba đội bóng Tây Ban Nha và ba đội bóng Italia chưa công bố rời giải đấu này. Tuy nhiên, với việc mất nửa số đội sáng lập, ESL sẽ không thể tồn tại.

"Chúng tôi đã mắc sai lầm và chúng tôi xin lỗi vì điều đó", CLB Arsenal thẳng thắn thừa nhận sai lầm khi tham dự ESL. "Chúng tôi biết sẽ mất thời gian để khôi phục niềm tin của bạn vào những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được ở Arsenal.

Xin được nói rõ rằng quyết định trở thành một phần của Super League được thúc đẩy bởi mong muốn là bảo vệ Arsenal, câu lạc bộ mà các bạn yêu mến và để hỗ trợ trận đấu thông qua sự đoàn kết hơn nữa và ổn định tài chính".

Phó chủ tịch Ed Woodward của Man Utd tuyên bố từ chức trước thời điểm đội bóng này từ bỏ ESL không bao lâu.

Trong tuyên bố của mình, Man Utd cho biết: "Chúng tôi đã lắng nghe cẩn thận phản ứng từ người hâm mộ, chính phủ Vương quốc Anh và các bên liên quan quan trọng khác. Chúng tôi vẫn cam kết làm việc với những người khác trong cộng đồng bóng đá để đưa ra các giải pháp bền vững cho lâu dài những thách thức đối mặt với trận đấu".

Liverpool tuyên bố: "Trong những ngày gần đây, câu lạc bộ đã nhận được sự đại diện từ các bên liên quan quan trọng khác nhau, cả bên trong và bên ngoài, chúng tôi muốn cảm ơn họ vì những đóng góp quý báu của họ".

Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham nói trên trang web của câu lạc bộ: "Chúng tôi lấy làm tiếc về sự lo lắng và khó chịu do đề xuất ESL gây ra. Chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là câu lạc bộ đã tham gia vào việc phát triển một cấu trúc mới có thể nhằm đảm bảo tốt hơn cuộc chơi công bằng tài chính và tài chính bền vững, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ gia tăng đáng kể cho kim tự tháp bóng đá rộng lớn hơn".

