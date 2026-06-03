Man Utd đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ thay thế Casemiro

Theo thỏa thuận hợp đồng giữa hai CLB, Man Utd sẽ phải thanh toán trả trước 35 triệu bảng cho Atalanta, cộng thêm 4 triệu bảng sẽ thanh toán tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động của tiền vệ người Brazil.

Các điều khoản cá nhân được quy định trong hợp đồng dự kiến ​​có hiệu lực đến tháng 6/2030, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Ederson dự kiến ​​sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế và tất cả các bên đều dự định hoàn tất thương vụ vào đầu tháng 7.

Man Utd chiêu mộ Ederson để thay thế Casemiro ở tuyến giữa (Ảnh: Getty).

Tiền vệ phòng ngự này sẽ khởi đầu công cuộc tái thiết tuyến giữa của HLV Michael Carrick, cùng với hai mục tiêu khác trong danh sách chuyển nhượng mùa hè của Man Utd.

Ederson tưởng chừng đã chắc suất gia nhập Atletico Madrid nhưng việc đội bóng La Liga chuyển hướng sang Joao Gomes của Wolves đã mở ra cơ hội cho "Quỷ đỏ". Đội chủ sân Old Trafford đã theo dõi Ederson từ mùa hè năm ngoái, coi anh là người thay thế xứng tầm cho Casemiro, người đã rời CLB vào tháng trước.

Ederson gia nhập Atalanta vào mùa hè năm 2022 từ CLB Salernitana và đã có 180 lần ra sân cho La Dea, ghi được 16 bàn thắng và có 6 pha kiến ​​tạo. Anh góp công lớn trong chức vô địch Europa League của Atalanta năm 2024. Mùa giải trước, Ederson đã ghi tổng cộng 3 bàn thắng và có 2 pha kiến ​​tạo trong 41 lần ra sân.

Sau Ederson, Man Utd đang tiếp tục nhắm tới các tiền vệ khác, bao gồm Carlos Baleba của Brighton và Mateus Fernandes của West Ham.

Tuyển thủ quốc tế người Anh Elliot Anderson cũng nằm trong danh sách ưu tiên của "Quỷ đỏ", nhưng Nottingham Forest đã đưa ra mức giá 120 triệu bảng, trong khi Man City đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ này.