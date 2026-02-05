Man City dễ dàng hạ Newcastle, thẳng tiến chung kết cúp Liên đoàn Anh

Man City đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết cúp Liên đoàn Anh sau khi đánh bại Newcastle United với tổng tỷ số 5-1. Trong trận bán kết lượt về diễn ra trên sân nhà diễn ra vào rạng sáng 5/2, đoàn quân của Pep Guardiola đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1, qua đó nối dài chuỗi 12 trận thắng liên tiếp trước "Chích chòe" tại Etihad.

Chỉ sau 7 phút bóng lăn, Omar Marmoush đã mở tỷ số cho Man City, gia tăng lợi thế hai bàn từ lượt đi. Tiền đạo người Ai Cập có pha phối hợp bật nhả nhanh, xâm nhập vòng cấm và may mắn khi cú tắc bóng của Dan Burn khiến trái bóng đổi hướng, bay qua tay thủ thành Aaron Ramsdale đi vào lưới.

Marmoush ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Ít phút sau, James Trafford phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm của Joe Willock. Man City nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát, với cú sút của Tijjani Reijnders bị đẩy ra và nỗ lực của Rayan Ait-Nouri bị Malick Thiaw cản phá kịp thời.

Newcastle tiếp tục nỗ lực tấn công nhưng không thể vượt qua đôi tay của Trafford, người đã băng ra kịp thời để chặn Anthony Gordon. Ngay sau khi Kieran Trippier thực hiện quả đá phạt bị bắt gọn, hậu vệ này lại mắc lỗi ở phần sân nhà khi không thể phá bóng dứt khoát, tạo điều kiện cho Man City và Marmoush ghi bàn thứ hai. Trippier lúng túng với đường chuyền bổng của Antoine Semenyo, để số 7 của Man City bật cao đánh đầu tung lưới.

Chỉ ba phút sau, đội chủ nhà có thêm bàn thắng khi Dan Burn tiếp tục kém may mắn, pha tắc bóng của anh vô tình đưa bóng đến chân Reijnders để tiền vệ này dứt điểm gọn gàng. Trước giờ nghỉ, Newcastle càng thêm thất vọng khi Gordon phải rời sân vì chấn thương và Trafford lại có pha cứu thua xuất sắc trước cú đánh đầu của Sven Botman.

Ngay 30 giây sau khi vào sân trong một trong ba sự thay đổi người của Newcastle đầu hiệp hai, Yoane Wissa đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi sút chệch khung thành sau đường chọc khe của Sandro Tonali. Ở đầu sân bên kia, Reijnders dứt điểm chệch cột dọc sau pha kiến tạo thuận lợi của Marmoush.

Newcastle tạo ra không ít cơ hội ghi bàn trước cầu môn Man City (Ảnh: Getty).

Phải đến phút 62, các cổ động viên Newcastle mới có dịp ăn mừng khi Anthony Elanga xâm nhập vòng cấm rồi cứa lòng hiểm hóc đưa bóng dội cột dọc vào lưới. Harvey Barnes cũng đưa được bóng vào lưới của Trafford nhưng bàn thắng không được công nhận vì Wissa rơi vào thế việt vị trong tình huống trước đó. Không lâu sau, Barnes căng ngang cho Elanga ở tư thế thuận lợi nhưng cơ hội lại trôi qua đáng tiếc.

Marmoush sút vọt xà trong một pha bóng cho thấy anh nghĩ đến cú hat-trick, còn Ramsdale liên tiếp từ chối hai nỗ lực của Erling Haaland. Dẫu vậy, Man City vẫn xua tan nỗi thất vọng sau trận hòa Tottenham Hotspur để giành vé vào chung kết Liên đoàn Anh đầu tiên kể từ năm 2021 với cách biệt lớn. Đối thủ của họ ở trận đấu cuối cùng sẽ là Arsenal, trong khi Newcastle phải nhận thất bại thứ ba trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường.