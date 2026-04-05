Thắng Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vô địch PPA Tour Hanoi Cup 2026

Tối 5/4, tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), trận chung kết trong mơ giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đã diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả Thủ đô. Không có bất ngờ nào xảy ra khi bản lĩnh của tay vợt số 1 Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc.

Lý Hoàng Nam trong cuộc đối đầu với Trương Vinh Hiển (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bước vào trận tranh ngôi vương, Lý Hoàng Nam nhanh chóng áp đặt lối chơi bằng kinh nghiệm dày dạn. Những cú drive thuận tay uy lực và khả năng điều bóng cực kỳ chính xác của anh khiến Trương Vinh Hiển gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận.

Ở cả hai set đấu, kịch bản diễn ra khá tương đồng khi Hoàng Nam luôn duy trì được khoảng cách điểm số an toàn. Dù Vinh Hiển nỗ lực bám đuổi bằng sức trẻ và những pha xử lý kỹ thuật, nhưng sự điềm tĩnh của người đàn anh sinh năm 1997 đã định đoạt trận đấu. Chiến thắng 2-0 (11-5, 11-6) là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những gì Lý Hoàng Nam đã thể hiện từ đầu giải đấu.

Để đứng trên bục cao nhất, Lý Hoàng Nam đã phải vượt qua những thử thách cực đại. Tại vòng 1/8, anh đánh bại hạt giống số 4 thế giới Christian Alshon trong một trận đấu kịch tính kéo dài 3 set. Tiếp đó, tại bán kết, anh hạ gục Dylan Frazier (hạng 12 thế giới) chỉ sau chưa đầy 30 phút.

Đây là danh hiệu vô địch đơn nam thứ hai của Lý Hoàng Nam trong hệ thống PPA Asia Tour, sau thành công tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 11/2025. Những thành tích liên tiếp này chứng minh sự thích nghi thần tốc của cựu vương quần vợt khi chuyển sang sân chơi pickleball chuyên nghiệp.

Dù thất bại trong trận chung kết, Trương Vinh Hiển cũng đã có một giải đấu đáng nhớ. Tay vợt sinh năm 2004 đã khiến cả làng pickleball thế giới phải ngả mũ khi lần lượt hạ gục Mitchell Hargreaves và đặc biệt là "cú sốc" loại hạt giống số 2 thế giới Federico Staksrud tại bán kết.

Lý Hoàng Nam ăn mừng đầy cảm xúc sau khi giành ngôi vô địch (Ảnh: Quyết Thắng).

Việc hai tay vợt Việt Nam cùng dắt tay nhau vào chung kết một giải đấu thuộc hệ thống PPA Asia 1000 là minh chứng đanh thép nhất cho sự thăng tiến vượt bậc của pickleball nước nhà. Việt Nam không còn chỉ là quốc gia đăng cai, mà đã thực sự trở thành một thế lực mới, đủ sức thách thức những ngôi sao hàng đầu quốc tế.