Luka Modric: "Croatia đã có phương án khóa chặt Messi"

"Tôi không thể chờ đợi để đối đấu với Argentina. Messi là người giỏi nhất của họ, sẽ rất khó để chống lại anh ấy, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi muốn chơi trận đấu hay nhất trong đời, tôi hy vọng lọt vào trận chung kết", tiền vệ Luka Modric nói với kênh truyền hình El Chiringuito de Jugones của Tây Ban Nha.

"Đội tuyển quốc gia Croatia có DNA giống như Real Madrid. Nó luôn đi đến cùng và không bao giờ bỏ cuộc," Modric nói.

Luka Modric tự tin trước thềm trận bán kết với Argentina (Ảnh: Getty).

Hình ảnh của Modric chói sáng ở World Cup 2022 đã lan truyền chóng mặt, thậm chí tờ AS của Tây Ban Nha còn nói rằng những cử chỉ của tiền vệ 37 tuổi "nên được dạy trong tất cả các trường dạy bóng đá".

Khi Brazil thua Croatia ở bán kết, Rodrygo sút hỏng quả phạt đền và bật khóc trên sân. Neymar cố gắng an ủi Rodrygo, và Luka Modric không ăn mừng chiến thắng của Croatia như các đồng đội khác mà tiến đến an ủi đàn em của mình ở Real Madrid, an ủi và thì thầm với cầu thủ 21 tuổi.

"Cậu mạnh hơn như này! Ai cũng có lúc vấp ngã, ai cũng thất bại, cậu sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa!", Luka nói với Rodrygo, như anh chia sẻ với phóng viên về những gì mình đã an ủi đồng đội ở Real Madrid.

Luka Modric an ủi Rodrygo sau khi tiền đạo 21 tuổi đá hỏng lượt sút luân lưu của Brazil (Ảnh: Getty).

"Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ có thêm kinh nghiệm và sức mạnh để tiếp tục. Cậu ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với tất cả những điều này. Nó có thể xảy ra với bất cứ ai. Chúng ta phải chúc mừng Rodrygo vì có sức mạnh và tinh thần để thực hiện và sút luân lưu. Mọi người đều có thể phạm sai lầm. Tôi động viên cậu ấy. Tôi rất hợp với cậu ấy và thật đáng tiếc khi cậu ấy là người không ghi bàn", Modric nói thêm.

Nhận định về việc Tây Ban Nha phải sớm chia tay giải đấu, Luka Modric nói rằng đó là điều đáng tiếc. Nhưng điều đó cho thấy sự khắc nghiệt của bóng đá và không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ lọt vào bán kết hoặc xa hơn nữa vì họ có một đội ngũ tốt. Nhưng đây là bóng đá!", ngôi sao người Croatia khẳng định.