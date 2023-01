Lời chia tay cảm động các tuyển thủ Việt Nam dành cho HLV Park Hang Seo

Đánh bại Việt Nam, Thái Lan vô địch AFF Cup 2022

Thật sự thì thật buồn và cũng thật tiếc vì chúng tôi không thể vô địch ở giải đấu này để tri ân HLV trưởng. Cũng không biết phải diễn tả cảm xúc ở thời điểm này thế nào.

Nhưng chúng tôi đã thi đấu và nỗ lực hết mình trong tất cả các trận đấu. Chúng tôi cần nỗ lực nhiều hơn nữa để bước tiếp trong chặng đường sắp tới. Hy vọng thất bại này sẽ giúp toàn đội có nhiều bài học.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội tri ân HLV Park Hang Seo (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hôm nay, chúng tôi khát khao vô địch để dành tặng thầy nhưng không làm được. Toàn đội muốn gửi lời cảm ơn đến thầy và các trợ lý người Hàn Quốc giúp bóng đá Việt Nam có nhiều thành tích thời gian qua. Hy vọng các thầy có nhiều sức khỏe và luôn thành công", trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ.

"Cảm ơn các Thầy vì những điều tuyệt vời và những thành tựu dành cho bóng đá Việt Nam trong suốt hành trình 5 năm đã qua. Chúc các Thầy luôn nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ gặp lại nhau!", trung vệ Quế Ngọc Hải gửi lời chào chia tay HLV Park Hang Seo.

Trong khi đó, Tấn Tài viết trên trang cá nhân: "Kết thúc hành trình. Cuộc vui nào cũng đến lúc chia xa. Chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp. Thank You Coach Park Hang Seo. Một đời bình an!!!". Còn trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ: "Cái kết chưa trọn vẹn. Cảm ơn Thầy vì tất cả!".

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng tỏ ra rất tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng để tri ân HLV Park Hang Seo: "Chúng tôi đều rất buồn khi không giành được chức vô địch AFF Cup 2022 làm món quà ý nghĩa tặng thầy trước khi chia tay. Cả hành trình vừa qua thực sự ý nghĩa, có nhiều thời khắc khó khăn nhưng toàn đội đã cùng nhau vượt qua.

Hành trình 5 năm qua mới là điều ý nghĩa nhất, lời cảm ơn ý nghĩa nhất mà toàn đội gửi tới thầy Park. Thời gian tới, sẽ có HLV khác tới thế chỗ thầy và tuyển Việt Nam tiếp tục cố gắng hướng tới những giải đấu, thành tích mới".

HLV Park Hang Seo khép lại hành trình 5 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trung vệ Bùi Tiến Dũng viết trên trang cá nhân: "Thật may mắn và tự hào khi được góp mặt trong một hành trình 5 năm đầy cảm xúc thăng trầm cùng Thầy, cùng ban huấn luyện và đồng nghiệp. Chúc cho chúng ta sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để gây dựng lên nhiều kỳ tích hơn nữa".

Tiền đạo Phan Văn Đức chia sẻ: "Lời cảm ơn không sao nói hết, mong mọi thứ đến với thầy trong cuộc hành trình mới thật nhiều thành công và thật nhiều sức khỏe ạ!. Cám ơn người hâm mộ, cả đội đã nỗ lực hết mình. Chúc mọi người năm mới thật bình an".

Thủ môn Bùi Tấn Trường dù không có giải đấu cuối cùng với HLV Park Hang Seo nhưng vẫn gửi lời chào: "Cảm ơn thầy đã đến và đưa bóng đá Việt Nam đến tầm cao mới. Chúc thầy thật nhiều sức khỏe".

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Đây là trận cuối cùng của HLV Park Hang Seo và cũng là trận chung kết của giải. Rõ ràng là một kết quả không như mong đợi. Sau trận này, thầy sẽ chia tay và khép lại 5 năm làm việc tại đội tuyển Việt Nam.

Rất tiếc là toàn đội không dành được chức vô địch dành tặng cho ông trước khi rời chiếc ghế của đội tuyển Việt Nam và cũng để tặng người hâm mộ. Toàn đội rất tiếc. Sau giải đấu này, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ đứng dậy, quay trở lại và sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa".