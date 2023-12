Liverpool bất ngờ thua trước trận Man Utd, Lukaku giúp AS Roma đại thắng

Trong bối cảnh phải đối đầu với Man Utd vào cuối tuần, Liverpool chỉ sử dụng đội hình B trong trận đấu với Union Saint-Gilloise ở lượt cuối vòng bảng Europa League.

Liverpool bất ngờ thua Union Saint-Gilloise trước khi gặp Man Utd (Ảnh: Getty).

Thực tế, ngay cả khi đội hình dự bị của Liverpool cũng không cho thấy sự quyết tâm khi đội nhà chắc chắn đi tiếp. Họ đã chịu sức ép lớn từ đội bóng Bỉ. Thủ môn Caoimhin Kelleher đã làm việc rất vất vả.

Tuy nhiên, thủ môn dự bị của Liverpool chỉ chống đỡ được 32 phút, trước khi bị Mohammed Amoura chọc thủng lưới. Tới phút 40, trung vệ trẻ Jarell Quansah bất ngờ ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool từ tình huống phạt góc.

Dù vậy, Union Saint-Gilloise nhanh chóng ghi bàn vượt lên dẫn trước 2-1 do công của Puertas Castro ở phút 43. Sang hiệp 2, Liverpool không thể nào chọc thủng lưới của Union Saint-Gilloise, ngay cả khi HLV Klopp đã tung một vài cầu thủ chính vào sân.

Trận thua 1-2 trước Darwin Nunez không làm ảnh hưởng tới ngôi đầu bảng của Liverpool. Họ cùng Toulouse giành vé đi tiếp ở bảng đấu này. Trong trận đấu cùng giờ, CLB Pháp đã đánh bại LASK Linz để vươn lên xếp thứ 2 với 11 điểm.

Liverpool thăng hoa trong màu áo AS Roma (Ảnh: ESPN).

Trong khi đó, hai đại diện khác của Anh là Brighton và West Ham đều giành vé đi tiếp. Ở bảng A, West Ham đã đánh bại Freiburg với tỷ số 2-0 trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng. Ở bảng B, Brighton cũng hạ gục Marseille trong trận chiến quyết định ngôi đầu bảng.

AS Roma cũng giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Sheriff vào đêm qua. Romelu Lukaku đã ghi mở tỷ số ngay ở phút thứ 11 cho "Bầy sói". Tiền đạo người Bỉ đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 trận sân nhà liên tiếp tại Europa League sau Kevin Gameiro (giai đoạn tháng 5/2015 - 2/2018).

Sau đó, AS Roma còn ghi thêm hai bàn thắng nữa do công của Belotti và Pisilli. Dù vậy, chiến thắng trước Sheriff không thể giúp CLB Italy giành ngôi đầu bảng G khi ở trận đấu cùng giờ, Slavia Prague đã thắng 4-0 trước Servette. Với vị trí này, AS Roma phải dự vòng play-off với đội bóng bị đẩy xuống từ Champions League.