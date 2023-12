Liverpool giành chiến thắng hủy diệt, Lukaku không cứu nổi AS Roma

Thất bại bất ngờ trước Toulouse ở vòng đấu trước khiến cho Liverpool lỡ cơ hội giành vé đi tiếp ở Europa League. Dù sao, niềm vui của The Kop chỉ bị trì hoãn một vòng. Bởi lẽ, trong trận đấu ở lượt trận thứ 5, họ đã hoàn thành nhiệm vụ này sau chiến thắng 4-0 trước LASK Linz.

Liverpool giành vé đi tiếp sau chiến thắng 4-0 trước LASK Linz (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu này, đoàn quân của HLV Klopp đã thể hiện sự vượt trội so với đại diện của Áo. Họ có bàn mở tỷ số chỉ sau 12 phút bóng lăn. Từ quả tạt bên cánh phải của Gomez, Luis Diaz đã có pha đánh đầu tuyệt đẹp mở tỷ số trận đấu.

Chỉ 3 phút sau, mành lưới của LASK Linz rung lên lần thứ hai. Salah có pha xuống bóng bên cánh phải, trước khi thực hiện đường chuyền cho Gakpo dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool.

Sang hiệp 2, đội bóng nước Anh tiếp tục thể hiện sự vượt trội. Phút 51, Salah nâng tỷ số lên 3-0 từ chấm 11m. Trong những phút còn lại, Liverpool thi đấu thong dong.

Dù vậy, họ vẫn có thêm bàn thắng thứ 4 do công của Gakpo ở phút bù giờ. Chiến thắng 4-0 trước LASK Linz giúp Liverpool chắc chắn có vị trí đầu bảng E với 12 điểm, hơn đội xếp thứ hai Toulouse 4 điểm khi vòng bảng chỉ còn một vòng đấu nữa.

Ở bảng E, nhiều khả năng Toulouse sẽ giành tấm vé đi tiếp thứ hai sau Liverpool. Họ đang có nhiều hơn Union Saint-Gilloise 3 điểm trước lượt đấu cuối cùng. Theo luật của UEFA, đội đầu bảng sẽ vào thẳng vòng 1/8 Europa League, đội xếp thứ hai phải dự vòng play-off với đội xếp thứ ba ở Champions League.

West Ham giành chiến thắng trước Backa Topola. Tuy nhiên, họ vẫn chỉ xếp thứ hai bảng A (Ảnh: Getty).

Cùng với Liverpool, hai đại diện khác của Anh là West Ham và Brighton đều giành vé đi tiếp. Ở bảng A, West Ham thắng Backa Topola với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, họ chỉ xếp thứ hai khi có cùng 12 điểm như Freiburg nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt đấu cuối, West Ham buộc phải thắng Freiburg để giành ngôi đầu bảng.

Ở bảng B, Brighton cũng hoàn thành nhiệm vụ sau chiến thắng 1-0 trước AEK Athens. Tuy nhiên, cũng như West Ham, Brighton chỉ xếp thứ hai với 10 điểm, kém Marseille 1 điểm. Họ sẽ đối đầu với Marseille trên sân nhà ở lượt cuối cùng.

Trong khi đó, AS Roma đã gây thất vọng khi bị đại diện Thụy Sĩ là Servette cầm chân với tỷ số 1-1 trong trận đấu ở bảng G. Phút 21, Lukaku đã ghi bàn mở tỷ số cho AS Roma sau đường chuyền của Diego Llorente. Đây là bàn thắng thứ 10 sau 16 trận trên mọi đấu trường của tiền đạo người Bỉ cho AS Roma.

Lukaku ghi bàn nhưng không thể giúp AS Roma giành chiến thắng trước Servette (Ảnh: Getty).

Dù nắm trong tay lợi thế lớn nhưng "Bầy sói" lại tự ném đi cơ hội. Họ phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn và cuối cùng phải trả giá khi Chris Bedia gỡ hòa 1-1 cho Servette ở phút 50.

Trận hòa này khiến AS Roma phải xếp thứ hai bảng G với 2 điểm ít hơn so với Slavia Prague. Điều đáng nói, AS Roma không còn quyền tự quyết khi ở lượt đấu cuối, họ sẽ đối đầu với Sheriff Tiraspol.

Tính tới thời điểm này, Europa League mới chứng kiến ba đội bóng đi tiếp với ngôi đầu bảng là Atalanta (bảng D), Liverpool (bảng E), Leverkusen (bảng H). Diễn biến ở vòng cuối hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng.