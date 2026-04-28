Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có tân Chủ tịch, đặt mục tiêu HCV SEA Games

Đại hội đã bầu ra 25 thành viên Ban Chấp hành, 7 thành viên Ban Thường vụ, 3 thành viên Ban Kiểm tra. Trong số 25 thành viên Ban Chấp hành có một số HLV của các đội bóng, đặc biệt là HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia và CLB Hà Nội Tasco Auto).

Ông Dương Mạnh Tiến - tân Chủ tịch VFV (Ảnh: VFV).

Ông Dương Mạnh Tiến (sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thể thao Tương lai Việt Nam) giữ chức Chủ tịch khóa VIII thay ông Hoàng Ngọc Huấn (Chủ tịch khóa VII).

Các Phó Chủ tịch VFV khóa VIII gồm có: Bà Trần Thùy Chi (Phó chủ tịch VFV khóa VII, Tổng giám đốc Công ty CPTM Nội dung số Việt); ông Vũ Quang Huy (Phó tổng giám đốc VTVcab); ông Lê Trí Trường (Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký khóa VII, Phó hiệu trưởng Trường ĐHTDTT Bắc Ninh); ông Phạm Ngọc Sơn (Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM); ông Đào Xuân Chung (phụ trách môn bóng chuyền, Cục TDTT); ông Trần Thanh Tùng (Trưởng khoa GDTCQP, Trường đại học Hà Nội).

Ông Lê Trí Trường (Tổng thư ký nhiệm kỳ VII) tiếp tục giữ chức Tổng thư ký khóa VIII.

Trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), VFV phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam cử hơn 450 lượt VĐV, HLV, cán bộ đi tập huấn và thi đấu quốc tế.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt chúc mừng các thành viên của VFV (Ảnh: HT).

Kết quả, bóng chuyền Việt Nam đã giành được 2 HCB Đông Nam Á (đội trẻ nam bóng chuyền bãi biển); 4 HCĐ và 4 HCB SEA Games; 1 HCV giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League; 4 Cúp vô địch giải nữ châu Á Challenger Cup và Nations Cup; đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia lần đầu tiên giành quyền tham dự Giải vô địch thế giới năm 2025 tại Thái Lan.

Mục tiêu của bóng chuyền Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII (2026-2031) là đoạt 1 HCV tại SEA Games 34 (đội tuyển nam hoặc nữ); các đội tuyển bóng chuyền bãi biển có HCB; xếp hạng 4 Asiad 2026 (tuyển nữ), tuyển nam xếp hạng 8; đội tuyển nữ phấn đấu đứng trong top 3 Giải vô địch châu Á và giành quyền tham dự giải thế giới.

Song song với xây dựng nền tảng cho hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ, VFV lên kế hoạch tổ chức các hội thảo và lớp tập huấn chuyên môn cho huấn luyện viên, trọng tài, cập nhật và phổ biến các thay đổi luật thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền thế giới và Liên đoàn bóng chuyền châu Á.

VFV mở rộng hợp tác quốc tế, phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo quốc tế tại Việt Nam, đẩy mạnh ứng dụng khoa học thể thao và y học thể thao trong huấn luyện, tăng cường xã hội hóa, tìm kiếm các đối tác tài trợ chiến lược nhằm tạo nguồn lực phát triển bền vững.