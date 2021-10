Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Man Utd đại chiến Tottenham

Dân trí Premier League cuối tuần này hấp dẫn với đại chiến Man Utd với Tottenham trên sân Wembley. Trong khi đó, cả Chelsea lẫn Liverpool đều gặp những đối thủ dễ thở.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU CUỐI TUẦN Vòng 10 Premier League 18h30 ngày 30/10: Leicester City - Arsenal 21h00 ngày 30/10: Liverpool - Brighton 21h00 ngày 30/10: Man City - Crystal Palace 21h00 ngày 30/10: Newcastle - Chelsea 23h30 ngày 30/10: Tottenham - Man Utd Vòng 12 La Liga 19h00 ngày 30/10: Elche - Real Madrid 21h15 ngày 30/10: Sevilla - Osasuna 23h30 ngày 30/10: Valencia - Villarreal 02h00 ngày 31/10: Barcelona - Alaves 22h15 ngày 31/10: Atletico - Real Betis Vòng 11 Serie A 20h00 ngày 30/10: Atalanta - Lazio Roma 23h00 ngày 30/10: Hellas Verona - Juventus 23h00 ngày 30/10: AS Roma - AC Milan 18h30 ngày 31/10: Inter Milan - Udinese 20h00 ngày 01/11: Salernitana - Napoli Vòng 10 Bundesliga 20h30 ngày 30/10: Dortmund - FC Koln 20h30 ngày 30/10: Union Berlin - Bayern Munich 23h30 ngày 30/10: Frankfurt - Leipzig Vòng 12 Ligue 1 02h00 ngày 31/10: Lyon - Lens 23h30 ngày 31/10: Brest - Monaco 02h45 ngày 01/11: Clermont - Marseille

Premier League đang hình thành cuộc đua tam mã ở nhóm đầu đầy hấp dẫn khi cách biệt của ba đội dẫn đầu Chelsea (22 điểm), Liverpool (21 điểm) và Man City (20 điểm) không quá xa. Tottenham (15 điểm) và Man Utd (14 điểm) đã bị bật khỏi top 5 sau 9 vòng đấu đầu tiên.

Man Utd đã thua Tottenham 1-6 ở Premier League trên sân Old Trafford ngày 5/10/2021.

Tình thế buộc Tottenham và Man Utd không được phép sảy chân khi quyết đấu trực tiếp ở Wembley ở vòng 10 Premier League. Đây là trận đấu quyết định số phận của HLV Solskjaer, sau khi Man Utd gục ngã 0-5 trước Liverpool ở Old Trafford tuần trước. Cách đây đúng một năm, Man Utd từng thua Tottenham 1-6 ở Old Trafford.

Arsenal đang dần hồi phục lại phong độ nhưng họ sẽ có chuyến làm khách trên sân King Power của Leicester City. Đội đầu bảng Chelsea sẽ có màn so tài thú vị với "gã nhà giàu mới nổi" Newcastle trên sân St James Park.

Liverpool tiếp đón đội xếp thứ 5 Brighton trên sân nhà Anfield. Man City sau cú sốc bị loại ở Cúp Liên đoàn Anh cần chiến thắng đậm trước Crystal Palace để lấy lại sự tự tin và đua ngôi đầu bảng cùng Chelsea, Liverpool.

Ở vòng 12 La Liga, Real Madrid có nhiều cơ hội giành 3 điểm khi làm khách trên sân của đối thủ yếu Elche. Atletico tiếp đón Real Betis trên sân nhà và đây là trận đấu khó khăn với đoàn quân HLV Simeone khi Real Betis chơi rất hay mùa giải này.

Barcelona đã gây thất vọng lớn khi liên tiếp để thua Real Madrid và Rayo Vallecano, buộc họ phải sa thải HLV Koeman. Một chiến thắng trước Alaves tại Nou Camp là nhiệm vụ bắt buộc nếu như CLB xứ Catalonia không muốn bị loại khỏi cuộc đua vô địch sớm.

Trận cầu cân bằng nhất ở vòng đấu này là trận derby xứ Castellon giữa Valencia và Villarreal trên sân Mestalla. Sevilla nhiều khả năng sẽ có trọn vẹn 3 điểm khi tiếp đón Osasuna trên sân nhà Sanchez Pizjuan.

Cuộc so tài đáng chú ý nhất ở vòng 11 Serie A diễn ra giữa đội đầu bảng AC Milan với AS Roma trên sân Olympico. Đây là trận đấu HLV Mourinho bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Napoli cuối tuần trước.

Cuộc so tài AC Milan và AS Roma được coi là tâm điểm ở Serie A cuối tuần này.

Juventus đang trong đà hồi sinh sẽ có chuyến làm khách đến sân của Hellas Verona. Đương kim vô địch Inter Milan có trận đấu khó khăn trên sân Udinese. Lazio làm khách của Atalanta còn Napoli nhiều khả năng sẽ có 3 điểm trên sân đội bóng yếu Salernitana.

Ở vòng 10 Bundesliga, đội đầu bảng Bayern Munich nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trên sân Union Berlin. "Hùm xám" cần lấy lại tinh thần sau thất bại 0-5 đầy ê chề trên sân của Monchengladbach ở Cúp Quốc gia Đức.

Đội nhì bảng Dortmund nhiều khả năng sẽ có chiến thắng khi tiếp đón FC Koln trên sân nhà Signal Iduna Park. Đương kim á quân Leipzig đối diện thử thách trên sân đối thủ khó chơi Frankfurt.

Ở vòng 12 Ligue 1, Paris Saint Germain đang độc chiếm ngôi đầu bảng và cuộc đua chủ yếu cho vị trí á quân. Lyon tiếp đón Lens trên sân nhà còn Marseille, AS Monaco làm khách của Clermont và Brest.

Thùy Anh