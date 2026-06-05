Lịch sử World Cup 2018: Đội tuyển Pháp phô diễn sức mạnh

Hai năm trước, Pháp gục ngã 0-1 trước Bồ Đào Nha ở trận chung kết Euro 2016, dù họ được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch trên sân nhà. Tuy nhiên, người Pháp đã tìm lại hình ảnh của mình một cách thuyết phục ở kỳ World Cup 2018 tại nước Nga.

Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 đầy thuyết phục (Ảnh: Getty).

Đoàn quân HLV Didier Deschamps không gặp bất kỳ khó khăn nào để vượt qua vòng bảng, họ dẫn đầu một cách thuyết phục khi vượt qua các đối thủ Đan Mạch, Peru và Australia.

Ở vòng 1/8, Pháp đối đầu Argentina đang khủng hoảng nhưng sở hữu Lionel Messi đẳng cấp hàng đầu thế giới. Sự tỏa sáng của Pavard và Mbappe đã giúp Les Bleus giành chiến thắng nghẹt thở 4-3. 4 năm sau, Argentina mới phục hận thành công khi thắng Pháp ở chung kết để vô địch World Cup 2022 tại Qatar.

Liên tiếp ở hai trận đấu gặp Uruguay (tứ kết) và Bỉ (bán kết), Pháp đều giành chiến thắng 1-0. Điều đáng chú ý là người ghi bàn đều là những trung vệ: Raphael Varane và Samuel Umtiti.

Đội tuyển Croatia cũng có một kỳ World Cup 2018 thành công rực rỡ, khi toàn thắng ở bảng đấu có Argentina. Họ lần lượt loại nhiều đối thủ khó chịu như Ba Lan, Nga và Anh để tiến vào trận đấu cuối cùng.

Messi và Argentina thua Pháp 3-4 ở vòng 1/8 World Cup 2018 (Ảnh: Getty).

Với đẳng cấp cao hơn, Pháp làm chủ hoàn toàn cuộc chơi và giành chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Croatia trong trận chung kết để lên ngôi vô địch World Cup 2018. Paul Pogba và Mbappe là những ngôi sao để lại nhiều dấu ấn nhất trong đêm chung kết đáng nhớ tại Moscow.

Đây là lần thứ hai người Pháp vô địch World Cup và HLV Deschamps trình làng dàn cầu thủ xuất sắc như Varane, Umtiti, Hernandez, Pavard (hậu vệ), Pogba, Kante (tiền vệ) hay Griezmann, Giroud, Mbappe (tiền đạo). Thế hệ này không thua kém các đồng đội giành chức vô địch World Cup 1998 của HLV Deschamps như Zidane, Blanc, Vieira, Djorkaeff, Petit…

HLV Didier Deschamps đã trở thành người thứ 3 sau các huyền thoại Mario Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức) đoạt chức vô địch thế giới với tư cách cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Đương kim vô địch Đức bị loại ở vòng bảng sau trận thua Hàn Quốc (Ảnh: Getty).

Đội tuyển Croatia đã không thể bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới, nhưng vị trí Á quân World Cup 2018 đã giúp nhạc trưởng Modric cùng Rakitic, Srna, Perisic, Mandzukic vượt qua thành tích giành hạng ba của các đàn anh Boban, Suker, Jarni, Asanovic, Prosineski ở World Cup 1998.

Kỳ World Cup 2018 chứng kiến nhiều điểm nhấn đặc biệt. Đội tuyển Đức trở thành nhà vô địch thế giới thứ 4 trong 5 kỳ gần nhất bị loại ngay từ vòng bảng, sau Pháp (năm 2002), Italy (2010) và Tây Ban Nha (2014).

Sau đó, các ông lớn "rụng" dần ở vòng 1/8 như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina, thậm chí ứng cử viên số một Brazil cũng dừng chân ở vòng tứ kết. Vòng bán kết trở thành Euro thu nhỏ với sự góp mặt của Pháp, Croatia, Bỉ và Anh.

Cristiano Ronaldo để lại dấu ấn với cú hat-trick ở trận đấu Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 3-3 ở vòng bảng (Ảnh: Getty).

Giải đấu năm 2018 cũng đã kém ý nghĩa rất nhiều khi hai "gã khổng lồ" Italy và Hà Lan không qua được vòng loại. World Cup 2018 chứng kiến kỷ lục khi có đến 27 bàn thắng đến từ quả penalty (24 bàn ở vòng bảng) ở lần đầu tiên giải đấu áp dụng công nghệ VAR. Ngoài ra, giải đấu ghi nhận kỷ lục khi có 12 pha đá phản lưới nhà.

Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở nhiều kỳ World Cup nhất, vào các năm 2006, 2010, 2014 và 2018. CR7 cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick tại World Cup, đó là 3 bàn thắng trong trận Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 3-3 ở vòng bảng World Cup 2018, khi đó CR7 tròn 33 tuổi 130 ngày.