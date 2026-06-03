Lịch sử World Cup 2006: Cú húc đầu của Zidane, Italy lên đỉnh thế giới
(Dân trí) - Italy vô địch World Cup 2006 trong bối cảnh bóng ma Calciopoli treo lơ lửng trên đầu các tuyển thủ. Huyền thoại Zidane đã có kỳ World Cup cuối cùng với cú húc đầu lịch sử với Materrazzi.
Trước khi bước vào World Cup 2006 tại Đức, cả đất nước Italy xôn xao vì vụ bê bối bán độ tỷ số được người ta gọi với cái tên Calciopoli, bị phanh phui vào tháng 5/2006.
Bóng ma đó ảnh hưởng trực tiếp đến Juventus, AC Milan, Fiorentina, Lazio và Reggina khi họ bị phát hiện đã tham gia đường dây dàn xếp tỉ số. Một mạng lưới thông tin giữa các cá nhân thuộc các CLB và tổ chức trọng tài đã bị phát hiện khi cố ý dàn xếp kết quả có lợi trong những trận đấu tâm điểm.
Đáng ngạc nhiên, sau vụ bê bối đáng xấu hổ này cả đất nước hình chiếc ủng lại kỳ vọng rất lớn vào cơ hội lên ngôi của đội bóng Thiên thanh, giống như Italy của Paolo Rossi tại World Cup 1982.
Bằng lối chơi thực dụng đặc trưng với những Materrazzi, Cannavaro cùng một chút lãng mạn từ nhạc trưởng Andrea Pirlo, Italy lầm lũi tiến vào chung kết khi liên tục loại Australia, Ukraine, Đức và có lẽ đó là định mệnh.
World Cup 2006 là nơi diễn ra những trận đấu cuối cùng của Zinedine Zidane, và huyền thoại người Pháp như một ngọn nến, bùng sáng rực rỡ trước khi lụi tắt. Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Zidane, Pháp vượt qua hàng loạt cái tên sừng sỏ như Tây Ban Nha, Brazil, Bồ Đào Nha để tiến đến trận đấu cuối cùng.
Những người yêu bóng đá đẹp đã mơ về một cái kết đẹp cho một huyền thoại vĩ đại. Và giấc mơ đó tưởng chừng như đã đến rất gần, Zidane mở tỉ số từ rất sớm bằng một pha đá 11m điệu nghệ. Tuy nhiên tất cả những gì đội tuyển Pháp và Zizou làm được đã dừng lại ở đó.
Zidane đã không thể nào dùng tài năng của mình để chiến thắng định mệnh. Materrazzi san bằng tỷ số bằng pha đánh đầu dũng mãnh, cũng chính Matrix dùng những lời lẽ khiêu khích đối với Zidane. Sau đó là một cú "thiết đầu công" và chiếc thẻ đỏ trực tiếp, người nhạc trưởng vĩ đại Zidane đã chia tay bóng đá bằng một hình ảnh không ai muốn thấy.
Mất đi đầu tàu, cuối cùng đội Pháp đã chịu thất bại trước Italy sau những loạt sút luân lưu. Azzurri lên ngôi sau 24 năm, chiếc cúp vàng thứ 4 của nền bóng đá nước này sau giải đấu đẫm nước mắt tại nước Đức. Đội tuyển Italy sau đó bị loại vòng bảng World Cup 2010, 2014 và không thể giành vé dự World Cup 2018, 2022 và 2026.
Chủ nhà Đức xếp hạng ba World Cup 2022 và đó là giải đấu nhiều ngôi sao trẻ như Lahm, Schweinsteiger, Podolski trình làng với thế giới. Argentina năm đó rất mạnh với Crespo, Riquelme, Saviola, Cambiasso, Tevez dừng bước ở tứ kết.
Đó là kỳ World Cup đầu tiên của Messi (chỉ đóng vai trò dự bị khi mới 19 tuổi) và anh đã ghi được bàn thắng vào lưới Serbia & Montenegro ở vòng bảng. Sau 16 năm, ngôi sao sinh năm 1987 mới giúp Argentina vô địch thế giới với chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar.
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