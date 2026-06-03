Lịch sử World Cup 2002: Brazil lên ngôi, Hàn Quốc đi vào lịch sử
(Dân trí) - Kỳ World Cup 2022 để lại nhiều tranh cãi với cú sốc Hàn Quốc vào đến bán kết. Đội tuyển Brazil vô địch thế giới nhờ sự thăng hoa của bộ ba Rivaldo - Ronaldo - Ronaldinho.
Lần đầu tiên giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức tại châu Á (Hàn Quốc và Nhật Bản). Và có lẽ đây là giải đấu chứa đựng nhiều bất ngờ nhất, trừ đội bước lên ngôi vô địch Brazil.
Bất ngờ đầu tiên đến từ những chú gà trống Gaulois, đội tuyển Pháp trở thành đội đương kim vô địch có thành tích tệ nhất trong lịch sử với 2 trận thua, 1 trận hòa, không bàn thắng và xếp cuối bảng đấu gồm Đan Mạch, Uruguay, Senegal.
Argentina bước vào giải đấu cũng được kỳ vọng khi mang đến châu Á dàn hảo thủ Batistuta, Crespo, Veron, Lopez nhưng cũng bị loại ngay ở vòng bảng khi hòa Thụy Điển, thua Anh và chỉ thắng Nigeria.
Cú sốc lớn ở World Cup 2022 mang tên Hàn Quốc khi đội bóng xứ sở kim chi trở thành đội tuyển châu Á đầu tiên lọt vào "đệ tứ anh hào" sau khi vượt qua hàng loạt đội bóng lớn như Bồ Đào Nha, Italy hay Tây Ban Nha.
Tuy nhiên chiến tích của bóng đá Hàn Quốc lại trở thành tranh cãi với lịch sử bóng đá khi họ được trọng tài thiên vị một cách lộ liễu. Đó là lý do đoàn quân HLV Guus Hiddink lần lượt hạ gục các đội bóng lớn như Italy, Tây Ban Nha ở vòng knock-out và chỉ thua Đức ở bán kết. Thậm chí, trọng tài Moreno còn bị coi là "kẻ thù của nước Ý" khi đuổi Totti ở trận vòng 1/8 với Hàn Quốc.
Điều bất ngờ cuối cùng xen lẫn một chút thán phục dành cho Ronaldo, cầu thủ đã có 3 năm chấn thương liên miên trước khi World Cup 2002 diễn ra, và hầu hết các chuyên gia đều nghi ngờ vào sự tỏa sáng của Ronaldo "béo".
Tuy nhiên, Ronaldo đã chứng tỏ tại sao anh lại có cái biệt danh "người ngoài hành tinh" khi kết hợp với Rivaldo và Ronaldinho thành "bộ ba R" hủy diệt của Brazil năm 2002. Ngoài ra Ronaldo còn giành luôn danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng.
Tốc độ, kỹ năng xử lý bóng bậc thầy, đặc biệt là những pha dứt điểm hiểm hóc đã làm nên một Ronaldo bùng nổ tại Nhật Bản và Hàn Quốc. "Cỗ xe tăng" Đức cũng lầm lũi tiến vào trận đấu cuối cùng nhờ sự xuất sắc của Ballack, Klose và đặc biệt là đội trưởng Oliver Kahn.
Tuy nhiên sự xuất sắc của thủ thành đội tuyển Đức cũng không thể ngăn cản được "số 9" của Brazil. Trong trận chung kết Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với cú đúp, giúp Brazil thắng 2-0 đồng thời đưa Selecao lần thứ 5 lên ngôi vô địch thế giới. Đây là chức vô địch thế giới cuối cùng của bóng đá Brazil tính đến năm 2026.
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