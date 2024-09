Lamine Yamal thăng hoa tột độ, Barcelona sắp có động thái lớn

Barcelona đang thăng hoa ở mùa giải này khi toàn thắng cả 5 trận đấu ở La Liga. Trong đó, Lamine Yamal là một trong những gương mặt chơi vô cùng nổi bật của đội bóng. Từ đầu giải, tiền đạo này đã đóng góp 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo thành bàn cho Los Blaugrana. Không có cầu thủ nào đặt dấu giày vào các bàn thắng nhiều như ngôi sao 17 tuổi (7 bàn).

Barcelona sắp ký hợp đồng dài hạn, kèm theo mức lương cao với Yamal (Ảnh: Getty).

Có chi tiết cho thấy sự quan trọng của Lamine Yamal. Từ đầu giải, anh đã góp mặt trong 446 phút trong 450 phút tối đa của Barcelona. Điều đó cho thấy, Lamine Yamal là sự lựa chọn không thể thay thế của HLV Hansi Flick.

Thế nhưng, thần đồng 17 tuổi càng tỏa sáng, Barcelona càng có lý do lo lắng. Bởi lẽ, không ít đội bóng dòm ngó muốn có sự phục vụ của Lamine Yamal. Họ sẽ phải đối xử với cầu thủ 17 tuổi không kém gì Messi năm xưa.

Theo tờ Marca, Barcelona đã chuẩn bị sẵn bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với mức lương tăng lên đáng kể cho Lamine Yamal. Mức lương hiện tại của ngôi sao sinh năm 2007 chỉ là 1,5 triệu euro mỗi năm.

Đó là thu nhập cao so với cầu thủ 17 tuổi nhưng không thấm tháp vào đâu so với các siêu sao hàng đầu thế giới. Đương nhiên, Lamnie Yamal phải được đãi ngộ khác so với những cầu thủ trẻ ở cùng độ tuổi.

Sự xuất sắc của Lamine Yamal vượt qua tuổi 17 (Ảnh: Getty).

Cần nhấn mạnh rằng Messi năm xưa từng là "của hiếm" của bóng đá thế giới. Cầu thủ này được gia hạn hợp đồng tới 6 lần trong 7 năm. Mức lương và phí giải phóng hợp đồng của El Pulga liên tục được Barcelona tăng lên cùng với sự phát triển quá nhanh của cầu thủ này.

Giờ đây, Lamine Yamal được ví như Messi. HLV Girona, Michel, đã không ngớt lời khen ngợi Lamine Yamal sau khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ này trong chiến thắng 4-1 trước Girona.

HLV Michel cho biết: "Lamine Yamal là người biết cách tạo ra sự khác biệt. Thật khó để tưởng tượng rằng sẽ có một cầu thủ nào khác giống như Lionel Messi xuất hiện. Tuy nhiên, tôi hy vọng Lamine Yamal sẽ phát triển và đạt tới đẳng cấp của Messi".