Lamine Yamal nói thẳng về khả năng giành giải Quả bóng vàng

Lamine Yamal đang có bước thăng tiến vô cùng ấn tượng trong vòng 1 năm trở lại đây. Cầu thủ 17 tuổi đã được chuyên trang Transfermarkt định giá tới 120 triệu euro. Đây là con số rất cao với cầu thủ mới bước sang tuổi 17.

Mặc dù được đề cử như Lamine Yamal khẳng định mình không có cơ hội giành Quả bóng vàng (Ảnh: Getty).

Sau thành công ở Euro 2024, Lamine Yamal tiếp tục rực sáng ở Barcelona mùa giải này khi đóng góp 1 bàn thắng và 4 đường kiến tạo thành bàn. Đáng chú ý, thần đồng của Barcelona đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được đề cử giải Quả bóng vàng.

Chia sẻ về khả năng giành giải Quả bóng vàng, Lamine Yamal cho biết: "Tôi nghĩ mình sẽ không có cơ hội đoạt danh hiệu cao quý này trong năm nay". Đây là chia sẻ hết sức thẳng thắn của Lamine Yamal. Mặc dù khó đua tranh Quả bóng vàng nhưng thần đồng sinh năm 2007 lại là ứng cử viên nặng ký cho giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Kopa Trophy).

Lamine Yamal nói rõ về sự so sánh giữa anh với Messi. Tiền đạo của Barcelona nói thêm: "Được so sánh với cầu thủ giỏi nhất lịch sử bóng đá là điều không thể tin được. Điều đó có nghĩa là bạn làm tốt điều gì đó. Tôi rất thích được so sánh với Messi. Tuy nhiên, tôi muốn trở thành Lamine Yamal hơn. Để đạt tới đẳng cấp của Messi ở thời điểm này là điều không thể".

Thần đồng sinh năm 2007 cũng chia sẻ về bức ảnh anh được Messi tắm lúc còn nhỏ. "Tôi không biết gì vì khi ấy quá nhỏ. Mẹ của tôi nói rằng đó là bức ảnh lịch mỗi năm. Có khi nhờ Messi tắm cho tôi mới có được kỹ năng chơi bóng như ngày nay. Bố của tôi rất thích bóng đá nhưng ông ấy chơi tệ lắm".

Lamine Yamal thích được so sánh với Messi (Ảnh: Getty).

Lamine Yamal khẳng định không muốn chia tay Barcelona thời điểm này. Anh nói: "Nếu người ta chi ra 120 triệu euro như định giá hiện nay để chiêu mộ tôi thì tôi cũng không muốn điều đó xảy ra. Tôi chưa muốn chia tay Barcelona. Tôi muốn gắn bó với CLB tới hết sự nghiệp và trở thành huyền thoại của đội bóng.

Tôi rất thích chơi bóng cùng Nico Williams trong màu áo Barcelona mỗi tuần. Anh ấy là bạn tốt của tôi. Chúng tôi có cùng sở thích. Tôi không biết liệu anh ấy có gia nhập Barcelona hay không. Điều đó tùy thuộc vào Nico Williams".