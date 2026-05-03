Chung kết Madrid Open: Lịch sử gọi tên Sinner hay Zverev?

Lịch thi đấu chung kết Madrid Open 2026 Jannik Sinner - Alexander Zverev (dự kiến diễn ra vào 22h ngày 3/5)

Trận chung kết Mutua Madrid Open tối 3/5 sẽ chứng kiến màn đối đầu lần thứ 5 liên tiếp giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev tại các giải ATP Masters 1000. Danh hiệu đang chờ chủ nhân xứng đáng, và câu hỏi đặt ra là liệu tay vợt số 1 thế giới có tiếp tục khẳng định vị thế trước đối thủ quen thuộc để tiến gần hơn tới cột mốc lịch sử tại thủ đô Tây Ban Nha?

Sinner đang sở hữu chuỗi 22 trận thắng liên tiếp và bước vào chung kết với cơ hội trở thành tay vợt đầu tiên giành 5 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp. Anh đã đăng quang tại Paris năm 2025, cùng các giải Indian Wells, Miami và Monte Carlo trong năm nay. Nhà vô địch Madrid hai lần Zverev đều dừng bước trước Sinner ở bán kết những giải đấu đó và hiểu rõ thách thức phía trước.

Zverev đang hướng tới lần thứ 3 vô địch tại Madrid Open (Ảnh: Getty).

“Jannik là số 1 thế giới và chưa thua trận nào kể từ đầu tháng Hai. Hiện tại, cậu ấy rõ ràng là tay vợt hay nhất thế giới. Tôi nghĩ mình phải chơi cực kỳ tốt mới có cơ hội. Nhưng tôi biết mình có thể làm được điều đó và sẽ cố gắng hết sức ở trận chung kết”, Zverev nhận định.

Trong khi Sinner thiết lập chuẩn mực về sự ổn định, Zverev cũng âm thầm tạo nên hành trình ấn tượng. Tay vợt người Đức đã vào bán kết 6/7 giải đấu mùa này, đồng thời chấm dứt chuỗi dừng bước ở vòng bốn tay vợt mạnh nhất kéo dài từ Paris Masters năm ngoái bằng chiến thắng điềm tĩnh trước tài năng 21 tuổi Alexander Blockx.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Sinner. Tay vợt người Italy đã thắng 8 lần gặp nhau gần nhất kể từ Cincinnati 2024 và chưa thua set nào trước Zverev kể từ trận chung kết Vienna kéo dài ba set hồi tháng 10 năm ngoái. Để xoay chuyển tình thế tại Madrid, Zverev cần tận dụng tối đa điều kiện thi đấu nhanh.

Dù Sinner đang là thế lực thống trị, Madrid lại mang đến những câu chuyện khác cho cả hai. Tay vợt người Italy trước đây chưa từng vượt qua tứ kết tại đây, trong khi Zverev luôn chơi rất tốt. Anh sở hữu thành tích 30 thắng 6 thua tại giải và từng đánh bại nhiều tên tuổi lớn, như Rafael Nadal khi đó là số 2 thế giới trên đường vô địch năm 2021.

Zverev và Sinner liên tục chạm mặt tại các giải Masters 1000 (Ảnh: Getty).

Điều kiện thi đấu tại Madrid rõ ràng phù hợp với Zverev. Anh thắng hơn 80 phần trăm điểm giao bóng một trong cả hai trận tứ kết gặp Flavio Cobolli và bán kết trước Blockx, phong độ mà anh cần duy trì, thậm chí nâng cao, nếu muốn gây khó cho Sinner. Trong khi đó, Sinner thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc, thắng liền 10 set sau khi để thua set mở màn trước Benjamin Bonzi.

Ngoài sự chắc chắn từ cuối sân, Sinner còn cho thấy sự đa dạng ngày càng tăng với những cú bỏ nhỏ và thay đổi nhịp độ tinh tế, những vũ khí có thể tiếp tục tạo khác biệt. Dù vậy, tay vợt số 1 thế giới vẫn trung thành với lối chơi bản năng, không ngại rủi ro.

“Tôi thích chơi theo cảm giác. Tôi làm theo những gì mình cảm nhận lúc đó và cố gắng thực hiện. Không có chìa khóa cụ thể nào cả. Tôi thà chủ động tấn công và mắc lỗi còn hơn chờ đối thủ sai. Tôi luôn như vậy. Tất nhiên không phải lúc nào cũng chơi được như thế, còn tùy vào cảm giác, nhưng đó là cách tôi nhìn nhận”, Sinner chia sẻ về cách xử lý những thời khắc quan trọng.

Sinner đang có phong độ cao ở các giải Masters 1000 (Ảnh: Getty).

Việc vào chung kết cả bốn giải Masters 1000 mùa này đã đưa Sinner vào hàng ngũ tinh hoa, trở thành tay vợt thứ tư và trẻ nhất làm được điều này, bên cạnh Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Giờ đây, tay vợt 24 tuổi đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên vô địch 5 giải liên tiếp ở cấp độ Masters 1000.

Sinner cũng đã tạo khoảng cách 1.040 điểm so với Carlos Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP Live, trong bối cảnh tay vợt người Tây Ban Nha phải nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải trên sân đất nện. Còn Zverev củng cố vị trí số 3 thế giới và hướng tới danh hiệu Madrid thứ ba.

Đẳng cấp của Zverev tại Madrid là không thể phủ nhận, nhưng trước đối thủ đang thống trị toàn Tour, anh sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất. Liệu tay vợt người Đức có thể chấm dứt chuỗi 8 trận thua trước Sinner, hay ngày 3/5 sẽ trở thành cột mốc lịch sử của tay vợt số 1 thế giới?