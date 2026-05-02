Sinner đối đầu Zverev tại chung kết Madrid Open

Lịch thi đấu chung kết Madrid Open Jannik Sinner - Alexander Zverev (22h, 3/5)

Jannik Sinner đã thể hiện phong độ hủy diệt để vượt qua Arthur Fils với tỷ số 6-2, 6-4, qua đó giành quyền vào trận chung kết Madrid Open vào tối 1/5. Chiến thắng này đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp Sinner góp mặt ở chung kết một giải Masters 1000, tiếp tục hành trình chinh phục kỷ lục 5 danh hiệu liên tiếp ở cấp độ này.

Jannik Sinner dễ dàng vượt qua thử thách tại bán kết tại Madrid Open (Ảnh: Getty).

Tay vợt 24 tuổi người Italy chỉ mất 85 phút để khép lại trận bán kết đầy thuyết phục trên sân Manolo Santana. "Tôi cố gắng chơi tấn công. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi trả giao bóng. Sang set hai, cậu ấy giao bóng tốt hơn nên mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng tôi rất hài lòng với màn trình diễn tổng thể hôm nay. Tôi luôn cố gắng chơi tốt nhất có thể, và hôm nay thực sự là một ngày thi đấu rất tốt", Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Sau chiến thắng áp đảo trước tài năng trẻ Rafael Jodar ở tứ kết, Sinner tiếp tục duy trì sự chính xác và áp lực không ngừng trước Fils. Tay vợt số 1 ATP liên tục điều bóng khiến đối thủ phải di chuyển khắp mặt sân, đồng thời tung ra 17 cú winner so với 10 của Fils, thể hiện một màn trình diễn vượt trội.

Với chiến thắng này, Sinner trở thành tay vợt trẻ nhất và là tay vợt thứ 4 lọt vào chung kết ở cả 9 giải Masters 1000, sánh ngang Novak Djokovic (25 tuổi), Rafael Nadal (27 tuổi) và Roger Federer (30 tuổi). Anh hiện đã có chuỗi 27 trận thắng liên tiếp ở cấp độ này, bao gồm các danh hiệu tại Paris năm ngoái và Indian Wells, Miami, Monte Carlo trong năm 2026.

Alexander Zverev vào chung kết Madrid Open (Ảnh: Getty).

Alexander Zverev đã xuất sắc giành vé vào chung kết sau chiến thắng thuyết phục 6-2, 7-5 trước tài năng trẻ Alexander Blockx (Bỉ) vào rạng sáng 2/5. Với chiến thắng này, Zverev không chỉ duy trì phong độ ấn tượng tại giải mà còn ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành tay vợt thứ ba, cùng với Roger Federer và Rafael Nadal, lọt vào chung kết Madrid tới bốn lần.

"Tôi rất vui khi vào chung kết. Đã có rất nhiều trận đấu khó khăn, đặc biệt ở giai đoạn đầu giải. Tôi mong chờ được gặp lại Jannik và đó chắc chắn sẽ là một trận đấu khắc nghiệt. Tay vợt chơi tốt hơn sẽ giành chiến thắng vào chủ nhật", Zverev chia sẻ sau trận đấu.

Hạt giống số 2 đã thể hiện phong độ hủy diệt xuyên suốt giải đấu, dễ dàng đánh bại Flavio Cobolli ở tứ kết và tiếp tục áp đảo Blockx ở bán kết. Zverev đã tận dụng tối đa điều kiện thi đấu nhanh, áp đặt thế trận bằng những cú đánh uy lực và sự ổn định đáng kinh ngạc. Sau 1 giờ 35 phút, nhà vô địch Masters 1000 bảy lần đã giành quyền vào chung kết đầu tiên trong mùa giải và thiết lập cuộc tái đấu được mong đợi với Sinner.

Trận chung kết chủ nhật sẽ là lần thứ 5 liên tiếp Zverev và Sinner chạm trán nhau tại cấp độ Masters 1000. Sinner đang có chuỗi phong độ ấn tượng khi thắng cả 4 lần đối đầu gần nhất mà không thua một set nào, bao gồm các trận bán kết tại Paris, Indian Wells, Miami và Monte Carlo. Chuỗi chiến thắng này giúp tay vợt người Italy trở lại vị trí số 1 thế giới và đứng trước cơ hội lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: trở thành tay vợt đầu tiên giành 5 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp kể từ khi hệ thống này ra đời năm 1990.

Tuy nhiên, Zverev có thể tự tin nhờ kinh nghiệm dày dặn tại Madrid, nơi anh từng hai lần đăng quang. Trong khi đó, Sinner, dù đã sở hữu 8 danh hiệu Masters 1000, lại lần đầu tiên góp mặt ở chung kết giải đấu trên mặt sân đất nện này.

"Jannik khá thoải mái và đang tận hưởng quần vợt. Lúc này, mọi thứ với cậu ấy dường như rất dễ dàng. Có lẽ chủ nhật tôi sẽ khiến điều đó khó khăn hơn một chút. 8 lần gần nhất tôi không thắng được nhiều. Cậu ấy chắc chắn là tay vợt hay nhất thế giới và tôi sẽ cố gắng tạo ra một trận đấu thật khó khăn", Zverev nhận xét về đối thủ.

Tài năng trẻ Alexander Blockx dừng bước tại bán kết Madrid Open (Ảnh: Getty).

Ở trận bán kết, Zverev đã nhanh chóng thắng set đầu trước Blockx. Sang set hai, tay vợt người Bỉ đã thể hiện sự kiên cường khi cứu tới bảy break-point. Tuy nhiên, Zverev đã tạo ra bước ngoặt ở game 11, lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0/40 và tận dụng một pha bóng chạm mép lưới may mắn để giành break quyết định, trước khi khép lại trận đấu một cách chắc chắn.

Dù dừng bước, Alexander Blockx vẫn có một giải đấu thành công rực rỡ, tăng 34 bậc lên hạng 35 trên bảng xếp hạng ATP trực tiếp. Tay vợt 21 tuổi đã gây ấn tượng mạnh với các chiến thắng trước những đối thủ trong Top 20 như Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud và Francisco Cerundolo, qua đó trở thành tay vợt người Bỉ thứ ba trong lịch sử lọt vào bán kết một giải Masters 1000.