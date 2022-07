Khởi tranh The Open Championship 2022

The Open Championship là giải major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt) duy nhất được tổ chức hàng năm bên ngoài nước Mỹ.

Tính chất lâu đời và danh giá của giải đấu khiến The Open Championship luôn thu hút những tên tuổi hàng đầu của làng golf thế giới góp mặt. Ngay đến Tiger Woods dù bỏ dỡ giữa chừng giải U.S. Open cách nay ít tuần vì lý do thể lực, nhưng vẫn tham dự The Open Championship 2022.

Bryson DeChambeau trong ngày đầu tại The Open Championship 2022 (Ảnh: Getty).

Mặc dù vậy, "Siêu hổ" không phải là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu. Những ứng viên nặng ký tại The Open Championship năm nay phải kể đến số một thế giới Scottie Scheffler (Mỹ), các cựu số một thế giới Dustin Johnson (Mỹ), Jon Rahm (Tây Ban Nha), hay Justin Thomas (Mỹ).

Chưa hết, nhà vô địch FedEx Cup play-off 2021 Patrick Cantlay (Mỹ) hay cựu số 2 thế giới Collin Morikawa (Mỹ) cũng là cái tên rất đáng được theo dõi.

Ngoài ra, giải còn có sự xuất hiện của golfer mang biệt danh "nhà bác học" Bryson DeChambeau, người vừa mới hồi phục chấn thương cách nay không lâu.

Sau ngày thi đấu đầu tiên, Bryson DeChambeau nói: "Tôi muốn giành thêm một danh hiệu major nên phải có chiến lược rõ ràng ở giải đấu này. Không thể trông chờ vào phép màu và tôi phải nỗ lực nhiều hơn".

The Open Championship 2022 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 18/7 (theo giờ Việt Nam).