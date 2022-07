Tiger Woods có mặt tại sân St Andrews, sẵn sàng cho The Open Championship

The Open Championship là giải đấu danh giá nhất hàng năm của làng golf nhà nghề thế giới (tương tự như tính chất của giải Wimbledon trong môn quần vợt), sân St Andrews ở Scotland, nơi diễn ra The Open Championship cũng là cụm sân mơ ước hàng đầu đối với golfer.

Tiger Woods đến sân St Andrews (Scotland), sự xuất hiện của anh lập tức thu hút sự chú ý (Ảnh: Getty).

Với những golf thủ ấp ủ giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp, ít nhất một lần trong đời được trải nghiệm sân St Andrews luôn là việc mà họ hằng ao ước.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, huyền thoại Tiger Woods hiện đã có mặt tại St Andrews để chuẩn bị cho The Championship năm 2022.

Siêu hổ đã bí mật tập luyện cùng người bạn thân Justin Thomas (Mỹ) trước khi bước vào giải đấu năm nay.

Còn trước khi đến Scotland và đến cụm sân St Andrews, Tiger Woods đã đến Ireland, tập luyện cùng với một người bạn thân, cũng là cựu số một thế giới khác Rory McIlroy (Bắc Ireland).

Tiger Woods và những người này sẽ cùng tham dự The Open Championship 2022. Bản thân Siêu hổ đã chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng tại U.S. Open cách nay vài tuần, để dành sức hướng đến The Open Championship.

The Open Championship sẽ diễn ra từ ngày 14 - 17/7 (theo giờ Mỹ).