Khai mạc giải pickleball kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao

Theo ghi nhận của Ban tổ chức, giải đấu năm nay thu hút con số ấn tượng với hơn 300 vận động viên đăng ký tham gia. Thành phần tham dự vô cùng đa dạng, từ cán bộ các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí - truyền hình đến các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương cùng các trường đại học chuyên ngành.

Giải Pickleball Cup 2026 do Cục TDTT Việt Nam tổ chức là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành TDTT (Ảnh: Quyết Thắng).

Sự góp mặt đông đảo này không chỉ đảm bảo chất lượng chuyên môn cao mà còn tạo ra một ngày hội rực rỡ sắc màu, thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ của bộ môn pickleball trong đời sống công chức, viên chức.

Để đảm bảo tính công bằng và hấp dẫn, các vận động viên được chia thành 3 nhóm đối tượng rõ rệt. Nhóm lãnh đạo bao gồm các cấp Vụ trưởng, Giám đốc các trung tâm, Hiệu trưởng các trường đại học và các chức danh tương đương. Hai nhóm còn lại bao gồm công chức, viên chức trên 45 tuổi và công chức, viên chức dưới 45 tuổi.

Tại mỗi nhóm, các tay vợt sẽ tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ. Để tăng tính cạnh tranh, Ban tổ chức đã công bố cơ cấu giải thưởng khá "nặng ký" với giải nhất trị giá 15 triệu đồng, giải nhì 8 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng, kèm theo cúp, huy chương và nhiều phần quà giá trị.

Giải pickleball kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Thể dục thể thao Việt Nam nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Trong bối cảnh pickleball đang là môn thể thao "thời thượng" có tốc độ phát triển thần tốc tại Việt Nam, việc tổ chức một giải đấu quy mô ngành đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục thể thao trong việc xây dựng lối sống lành mạnh.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với giải nhất lên đến 15 triệu đồng (Ảnh: Quyết Thắng).

Bên cạnh tinh thần thể thao cao thượng, đây còn là dịp quý báu để các cán bộ, người lao động trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các tay vợt, giải pickleball kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Thể dục thể thao Việt Nam diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Lễ trao giải diễn ra vào tối cùng ngày (27/3).