8 đội tranh tài ở giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN 2025

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 do Bộ Công an tổ chức với sự tham gia của 8 đội bóng, trong đó có 5 đội từ khu vực ASEAN (Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Timor Leste), một đội khách mời đến từ Australia và hai đội chủ nhà (Công an nhân dân Việt Nam I và Công an nhân dân Việt Nam II). Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB là nhà tài trợ chính đồng hành với giải.

Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu tại sự kiện họp báo (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) - Đại tá Phạm Kim Đĩnh cho biết giải đấu là hoạt động giao hữu thể thao quốc tế có ý nghĩa chính trị, đối ngoại quan trọng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, tinh thần đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao vị thế, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

"Giải đấu nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Công an, Cảnh sát các nước ASEAN và một số quốc gia đối tác, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, ổn định trong khu vực. Đồng thời, quảng bá du lịch, văn hóa giàu bản sắc, hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện, hiếu khách đến bạn bè quốc tế", Đại tá Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh.

Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam (Ảnh: BTC).

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, bảng A với 4 đội gồm: Công an Nhân dân Việt Nam I, Lào, Thái Lan và Campuchia sẽ thi đấu tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội); 4 đội bóng ở bảng B gồm Công an Nhân dân Việt Nam II, Australia, Singapore và Timor Leste sẽ thi đấu tại Sân vận động PVF (Hưng Yên).

Lễ khai mạc Giải đấu sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ 30 ngày 9/7 tại Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Các lượt trận vòng bảng sẽ diễn ra từ 7/7 đến 11/7 tại 2 địa điểm Hà Nội và Hưng Yên. Vòng đấu bán kết (13/7) và trận chung kết (15/7) sẽ diễn ra tại sân Hàng Đẫy.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 30.000 USD cho đội vô địch, 15.000 USD cho đội á quân và 10.000 USD cho mỗi đội đồng hạng ba, cùng các giải cá nhân và giải phong cách.