Jannik Sinner không bị cấm thi đấu dù dương tính với doping

Jannik Sinner đã bị phát hiện dương tính với chất kích thích clostebol và qua đó thất bại trong 2 lần thử doping hồi tháng 3. Tuy nhiên tay vợt người Italy không bị cấm thi đấu sau khi đã cung cấp lý do được cho là khiến anh dương tính với chất cấm trong cuộc điều trần với Ủy ban điều tra độc lập.

Ngôi sao người Italy đã bị tạm thời đình chỉ thi đấu cả 2 lần nhưng rồi đều khiếu nại thành công để tạm hoãn bản án và tiếp tục thi đấu ở Indian Wells 2024. Thông thường, các VĐV vi phạm liên quan đến chất này sẽ bị cấm thi đấu 4 năm.

Jannik Sinner thất bại trong 2 lần thử doping ở Indian Wells nhưng không bị cấm thi đấu (Ảnh: ATP).

Ngày 20/8, Tổ chức Liêm chính quần vợt thế giới (ITIA) khẳng định Sinner đã thử doping không thành công tại Indian Wells ngày 10/3, trước khi bị phát hiện dương tính lần hai sau đó 8 ngày.

ITIA công bố Sinner sẽ bị trừ 400 điểm trên bảng xếp hạng ATP và phạt 325.000 USD. Dù vậy Sinner vẫn được thi đấu tại US Open 2024 vào ngày 26/8 tới, lý do là bởi Sinner đã cung cấp một lý do "hoàn hảo" khi được ITIA chấp nhận.

Cuộc điều tra của ITIA kết luận rằng một loại thuốc xịt chữa bệnh không kê đơn có chứa clostebol đã được HLV thể lực của Sinner, Umberto Ferrara mang đến Indian Wells.

Nhà vật lý trị liệu khác của Sinner, Giacomo Naldi dùng bình xịt để xử lý vết cắt ở ngón tay ông, rồi tiếp xúc với da của tay vợt Italy mà không đeo găng tay. Bình xịt này xem ra là nguyên nhân chính của sự việc nên Sinner được thoát tội, mặc dù lý do đó khó thuyết phục.

Nhiều tay vợt phản đối khi Sinner không bị cấm thi đấu (Ảnh: ATP).

Clostebol có thể giúp xây dựng cơ bắp và hỗ trợ quá trình phục hồi sau khi thi đấu cường độ cao, cho phép vận động viên tập luyện sung sức hơn. Chất này được tìm thấy trong nhiều loại kem trị liệu không cần kê đơn ở nhiều quốc gia khác nhau.

Tay vợt Denis Shapovalov bất bình khi Sinner không bị cấm thi đấu: "Không thể tưởng tượng được những tay vợt từng bị cấm thi đấu vì bị nhiễm chất cấm đang cảm thấy thế nào. Những quy định khác nhau dành cho từng tay vợt khác nhau".

Cựu số 10 thế giới Lucas Pouille đưa ra câu hỏi: "Những tay vợt bị cấm chỉ vì 3 lần vắng mặt kiểm tra doping và không bao giờ có kết quả xét nghiệm dương tính thì sao?".

Tại Indian Wells 2024 hồi tháng 3, Sinner thua Alcaraz ở bán kết nhưng tay vợt người Italy vô địch Miami Open 2024 vào tháng 4. Sinner vừa đăng quang ở Cincinnati Masters 2024 ngày 20/8 và anh là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch US Open 2024 cùng với Djokovic, Alcaraz.

Trên bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nam quốc tế (ATP), Jannik Sinner vẫn đang dẫn đầu với 9.360 điểm, bỏ xa hai người phía sau là Novak Djokovic (7.460 điểm) và Carlos Alcaraz (7.360 điểm).