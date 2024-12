Indonesia mất điểm đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA sau trận hòa Lào

Indonesia hòa 3-3 với đội tuyển Lào

AFF Cup 2024 không thuộc FIFA Days (chuỗi ngày FIFA cho phép các đội tuyển tập trung thi đấu quốc tế, theo lịch thống nhất do FIFA ấn định), các CLB không có nghĩa vụ "nhả" quân cho các đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup. Tuy nhiên, các trận đấu của giải vô địch Đông Nam Á vẫn được FIFA tính điểm, cộng dồn vào bảng xếp hạng hàng tháng của họ.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) mất điểm sau trận hòa Lào (Ảnh: LFF).

Với đội tuyển Indonesia, sau trận hòa 3-3 với đội Lào tối qua, họ sẽ bị trừ điểm. Nguyên nhân là do đội tuyển Lào có thứ hạng thấp hơn nhiều so với Indonesia (186 so với 125). Khi một đội tuyển ở thứ hạng cao hơn không thể thắng một đội có thứ hạng thấp hơn, FIFA sẽ trừ điểm đội có thứ hạng cao hơn.

Theo tính toán của trang Football-ranking, đội tuyển Indonesia sẽ bị trừ 1,11 điểm vì trận thua này. Ngược lại, đội tuyển Lào được cộng số điểm tương ứng 1,11 điểm, nhờ trận hòa nói trên.

Đây là số điểm bị trừ không hề nhỏ, nếu so với việc Philippines chỉ bị trừ 0,3 điểm, sau trận hòa 1-1 với Myanmar, cũng diễn ra trong ngày hôm qua (Philippines đứng hạng 149 FIFA, Myanmar đứng hạng 167 FIFA), trong khuôn khổ bảng B của giải vô địch Đông Nam Á 2024.

Đội tuyển Indonesia đang đối diện với tình cảnh khó khăn tại AFF Cup (Ảnh: LFF).

Với việc bị trừ điểm sau trận đấu với đội tuyển Lào, Indonesia có thể bị tụt hạng, khi FIFA công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trên thế giới trong tháng 12. Đặc biệt, nếu Indonesia thua đội tuyển Việt Nam vào ngày 15/12 tới đây, họ sẽ bị trừ điểm và sẽ rớt hạng nhiều hơn nữa.

Hồi tháng 11, đội bóng xứ sở vạn đảo leo từ hạng 130 lên hạng 125 FIFA. Hiện tại, Indonesia chỉ còn cách đội tuyển Việt Nam 9 bậc trên bảng xếp hạng này (trong tháng 11 vừa rồi, đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc).

Chuỗi ngày thăng hạng FIFA của Indonesia đi kèm với thành tích tốt của họ tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á, nhất là sau trận thắng Saudi Arabia 2-0 ngày 19/11. Tuy nhiên, chuỗi thăng hạng này có thể chấm dứt tại AFF Cup 2024, nếu Indonesia không qua nổi vòng bảng.

Bảng xếp hạng bảng B AFF Cup 2024 (Ảnh: WIki)