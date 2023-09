Huy Hoàng vượt qua Ánh Viên, tiết lộ mục tiêu ở Olympic

Sau khi giải tỏa áp lực bằng tấm huy chương đồng (HCĐ) ở nội dung 800m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng bước vào nội dung cuối cùng của mình ở Asiad 19 là 400m tự do nam. Kình ngư quê Quảng Bình không được đánh giá cao và thực tế anh xuất phát khá chậm so với các đối thủ.

Tuy nhiên, khoảng 200m cuối, Huy Hoàng bắt đầu tăng tốc. Đến 300m, kình ngư Việt Nam nhích lên thứ 6. Trong quãng đường 100m còn lại, chàng trai người Quảng Bình bứt phá ngoạn mục để rồi cán đích ở vị trí số 3, giành HCĐ.

Với 2 tấm HCĐ Asiad 19, kình ngư người Quảng Bình đã có 1 HCB, 3 HCĐ qua hai kỳ Đại hội, chính thức vượt Nguyễn Thị Ánh Viên cả về số lượng lẫn chất lượng huy chương. Huy Hoàng cũng là kình ngư thứ 2 của Đông Nam Á giành được huy chương tại Asiad 19.

Huy Hoàng có cú nước rút ngoạn mục (Ảnh: Quý Lượng).

Ngoài ra, với thông số vượt chuẩn A nội dung 800m tự do tại Asiad 19, Huy Hoàng cũng đã có suất chính thức dự tranh Olympic 2024, cũng là kỳ Thế vận hội thứ hai của anh.

"Chiến thuật của tôi là giữ sức trong những phút đầu để có thể tăng tốc trong những giây cuối. Khi nhìn đối thủ đã bắt đầu đuối sức, tôi bắt đầu bứt tốc. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ vượt qua đối thủ này, chứ chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ giành được tấm HCĐ", Huy Hoàng chia sẻ.

"Ở ngày thi đấu đầu tiên, tôi đã suy nghĩ quá nhiều về việc bảo vệ huy chương và đền đáp tình cảm của tất cả mọi người. Nhưng sau khi kết thúc phần thi 1.500m, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ, phải cố gắng cởi bỏ áp lực và tập trung vào thi đấu", Huy Hoàng nói thêm.

Huy Hoàng giành 2 HCĐ ở Asiad 19 (Ảnh: Quý Lượng).

"Tôi thực sự rất bất ngờ với tấm HCĐ này, bởi đây không phải là cự ly sở trường, nhưng tôi đã làm được. Tôi xin dành tặng tấm huy chương này đến những người thầy, người cô đã luôn sát cánh cùng tôi và chịu đựng rất nhiều cực khổ trong suốt 3 tháng qua để có được kết quả ngày hôm nay", Huy Hoàng xúc động nói.

Sau Asiad 19, Huy Hoàng sẽ tập luyện hướng tới Olympic Paris 2024 diễn ra tại Pháp. Nói về mục tiêu ở sân chơi này, chàng trai sinh năm 2000 nói: "Tôi đạt chuẩn A Olympic là một niềm vinh dự rất lớn. Mục tiêu tại Paris của tôi vẫn không thay đổi, sẽ là một vị trí trong top 8".