HLV Ten Hag: "Man Utd đã mắc phải những sai lầm ngu ngốc"

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag cho biết: "Cảm xúc của tôi thực sự lẫn lộn. Một mặt, tôi rất thất vọng khi Man Utd rơi 7 điểm trong một tuần từ vị trí chiến thắng và phải tự trách mình vì đã mắc phải những sai lầm ngu ngốc.

Lẽ ra chúng tôi phải có 9 điểm ở ba trận đấu này và điều đó tạo nên khác biệt rất lớn. Tuy nhiên trận hòa này mang lại cho Man Utd tương lai tươi sáng. Các cầu thủ trẻ đã chơi trận đấu ấn tượng, đặc biệt trong hiệp 2".

HLV Ten Hag tiếc nuối khi Man Utd đánh rơi chiến thắng (Ảnh: Reuters).

Chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ thêm: "Chúng tôi bị Liverpool áp đảo trong hiệp 1 và các cầu thủ trẻ phần nào bị tâm lý. Nhưng sang hiệp hai, họ thể hiện tốt hơn, cải thiện niềm tin và khiến người hâm mộ nghĩ rằng Man Utd có thể thắng".

Man Utd chơi không hay hơn Liverpool, đặc biệt nếu dựa trên các chỉ số thống kê. Tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford đã khiến "đối thủ truyền kiếp" phải vất vả, cộng thêm một chút may mắn The Kop mới có thể rời Old Trafford với kết quả hòa.

Lối chơi tấn công mạnh mẽ của đội khách khiến Man Utd chống đỡ rất vất vả và phút 23, Diaz mở tỷ số trận đấu sau pha dứt điểm từ cự ly 5m. Man Utd không một lần dứt điểm trong hiệp một, tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford bất ngờ gỡ hòa ở phút 50 sau cú sút xa của Bruno Fernandes.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Man Utd vượt lên dẫn 2-1 ở phút 68. Mainoo nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, anh xoay người cứa lòng chân phải đưa bóng đi vào góc cao bên phải cầu môn.

Đến phút 82, Elliott đột phá trong vòng cấm địa Man Utd, tình huống không thực sự nguy hiểm song Wan-Bissaka lại xoạc bóng cản ngã đối thủ dẫn tới quả phạt đền cho đội khách. Salah dễ dàng đánh bại Onana từ chấm 11m giúp Liverpool có được trận hòa 2-2 tại Old Trafford.

Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp Man Utd rơi chiến thắng vì những bàn gỡ cuối trận. Làm khách của Brentford ngày 30/3, đội bóng của Ten Hag mở tỷ số nhờ công Mason Mount ở phút 90+7, nhưng để đối phương gỡ hòa chỉ sau đó 3 phút.

Đối đầu Chelsea cách đây 3 ngày, Man Utd từng dẫn 3-2 nhưng để Cole Palmer chọc thủng lưới ở phút 90+7 và 90+8 rồi nhận thất bại 3-4. Những kết quả này khiến Man Utd giậm chân ở vị trí thứ 6 với 49 điểm, kém Aston Villa và Tottenham 11 điểm.