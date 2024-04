Man Utd 2-2 Liverpool: Fernandes, Mainoo đua nhau tạo siêu phẩm

Man Utd chơi không hay hơn Liverpool, đặc biệt nếu dựa trên các chỉ số thống kê, tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford đã khiến "đối thủ truyền kiếp" phải vất vả, cộng thêm một chút may mắn The Kop mới có thể rời Old Trafford với kết quả hòa.

Đoàn quân của Ten Hag khởi đầu nhanh trên sân nhà, ngay phút thứ 2, lưới của Liverpool đã rung lên sau pha dứt điểm của Garnacho, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Liverpool không mất quá nhiều thời gian để đẩy ngược đội chủ nhà, tạo thế trận áp đảo.

Man Utd vất vả chống đỡ trong 45 phút đầu tiên.

Lối chơi tấn công mạnh mẽ của đội khách khiến Man Utd chống đỡ rất vất vả. Phút 23, Diaz mở tỷ số trận đấu sau pha dứt điểm từ cự ly 5m, Nunez kiến tạo cho đồng đội với cú đánh đầu chuyền bóng từ quả phạt góc. Hệ thống phòng thủ của Man Utd đứng khá khó hiểu ở bàn thua này, có tới 4-5 cầu thủ lùi sâu đứng gần với vị trí của Onana, không đeo bám sát cầu thủ đội khách.

Sau bàn thắng vượt lên dẫn trước, Liverpool tiếp tục chơi nhỉnh hơn đội chủ nhà. Đáng tiếc, dù đội khách không khó để tạo ra một pha dứt điểm nhưng họ lại không thể ghi bàn thứ hai trước khi bước vào giờ nghỉ. Salah, Nunez hay Diaz đều có cơ hội trước cầu môn của Onana, nhưng họ không có duyên.

Bàn thắng từ cự ly 40m của Fernandes.

Man Utd không một lần dứt điểm trong hiệp một, tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford bất ngờ gỡ hòa ngay ở cú sút đầu tiên. Phút 50, Quansah chuyền bóng không nhìn ở giữa sân, Fernandes đoán được ý đồ của đối thủ nên lao xuống chặn bóng rồi dứt điểm nhanh từ cự ly chừng 40m, thủ thành Kelleher đứng ngoài vòng cấm địa nên trái bóng dễ dàng đi vào lưới.

Bàn thắng đầy bất ngờ của Fernandes cổ vũ tinh thần cho đội chủ nhà, Kelleher phải làm việc khá vất vả để chống đỡ những pha dứt điểm của Man Utd. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Man Utd vượt lên dẫn 2-1 ở phút 68. Mainoo nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, anh xoay người cứa lòng chân phải đưa bóng đi vào góc cao bên phải cầu môn. Một bàn thắng mẫu mực của tiền vệ trẻ bên phía Man UTd.

Hai tình huống lóe sáng của các chân sút đội chủ nhà giúp họ có được lợi thế lớn. Sau khi vượt lên dẫn trước, Man Utd chủ động chơi phòng thủ phản công. Liverpool vẫn tấn công nhiều trong hiệp hai, nhưng những cơ hội thực sự của đội khách không nhiều như trong hiệp một, đặc biệt sau khi họ bị dẫn bàn.

Wan-Bissaka phạm lỗi với Elliott trong vòng cấm địa.

May mắn mỉm cười với Liverpool ở phút 82, Elliott đột phá trong vòng cấm địa Man Utd, tình huống không thực sự nguy hiểm song Wan-Bissaka lại xoạc bóng cản ngã đối thủ dẫn tới quả phạt đền cho đội khách. Đây là lần thứ 3 trong 2 trận đấu liên tiếp các cầu thủ Man Utd chịu phạt đền. Salah dễ dàng đánh bại Onana từ chấm 11m giúp Liverpool gỡ hòa 2-2 và giành về một điểm.

Sau vòng 32, Liverpool có 71 điểm như Arsenal nhưng đội bóng của HLV Klopp xếp thứ hai do kém chỉ số phụ. Cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League đang rất cam go khi khoảng cách giữa đội đầu bảng Arsenal và đội xếp thứ 3 Man City chỉ là một điểm.