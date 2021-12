HLV Rangnick: "Nếu tận dụng tốt, Man Utd đã thắng ít nhất 3-0"

Dân trí HLV Ralf Rangnick cảm thấy không hài lòng khi có quá nhiều cơ hội bị các cầu thủ Man Utd bỏ phí trong trận hòa 1-1 với Young Boys ở lượt cuối vòng bảng Champions League.

Ở lượt đấu cuối vòng bảng Champions League, do đã chắc suất vào vòng 1/8, HLV Ralf Rangnick chỉ tung ra đội hình dự bị với nhiều ngôi sao trẻ để đối đầu với Young Boys.

Greenwood mở tỷ số cho Man Utd ngay phút thứ 9.

Dù vậy, Man Utd vẫn là đội có bàn thắng mở tỷ số trước do công của tiền đạo Mason Greenwood ngay phút thứ 9. Tuy nhiên, kinh nghiệm dày dặn hơn đã giúp Young Boys có bàn gỡ hòa ở phút 42 do công của Rieder. Hiệp hai cả hai đội thi đấu cân bằng và không có thêm bàn thắng nào được ghi, chấp nhận chia điểm trên sân Old Trafford.

Phát biểu với kênh BT Sport sau trận đấu, HLV Ralf Rangnick bày tỏ sự không hài lòng khi nhiều cầu thủ của ông đã xử lý khá "cẩu thả" ở nhiều tình huống trong suốt trận đấu nói trên.

"Chúng tôi lẽ ra đã ghi ít nhất hai bàn, thậm chí là 3-0. Chúng tôi đã có hai cơ hội tuyệt vời từ Amad và Juan Mata. Chúng tôi đã hơi cẩu thả trong những tình huống này. Chúng tôi lẽ ra có bàn thứ ba từ Elanga trong hiệp hai", HLV Rangnick chia sẻ.

"Chúng tôi phòng ngự không đủ cao, không chủ động. Chúng tôi cũng có thể bị thủng lưới hai hoặc ba bàn. Nếu tỷ số cuối cùng là 3-3 hoặc 3-4 cho chúng tôi thì cũng không chỉ biết tự trách bản thân.

Elanga bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi trong hiệp hai khi đối mặt với thủ môn của Young Boys.

Điều khó chịu là cách chúng tôi sút bóng ra ngoài. Chúng tôi đã có bóng ở khu vực vòng cấm của họ rất nhiều và ngược lại chúng tôi cũng bị thủng lưới vì để họ có bóng nhiều trước khu vực vòng cấm.

Đáng lẽ chúng tôi có thể phá bóng dễ dàng. Bất cứ khi nào chúng tôi có bóng ở tuyến hai hoặc tuyến ba, chúng tôi luôn tỏ ra nguy hiểm", HLV Rangnick nói thêm.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức thừa nhận rất vui khi thấy hậu vệ cánh Luke Shaw trở lại thi đấu với 60 phút trên sân sau khi hồi phục chấn thương. "Thật vui khi thấy Luke Shaw trở lại. Hy vọng rằng anh ấy có thể là một ứng cử viên cho trận đấu với Norwich vào cuối tuần này", nhà cầm quân 63 tuổi nói.

HLV Ralf Rangnick cũng tiết lộ chấn thương ở những phút cuối của Aaron Wan-Bissaka: "Anh ấy gặp hai vấn đề, một vào cổ tay và một vào đầu gối. Chúng tôi phải xem xét cụ thể chấn thương như thế nào trong ít giờ tới".

Sông Lam