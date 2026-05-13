HLV Guardiola: "Đừng để VAR định đoạt số phận của Man City"

Trước trận đấu bù với Crystal Palace, HLV Pep Guardiola đã gửi thông điệp cứng rắn tới các học trò khi nhấn mạnh rằng thay vì chờ đợi sự công tâm từ VAR, Man City cần tự hoàn thiện để trở nên vượt trội và không thể bị đánh bại.

VAR một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận sau chiến thắng tối thiểu của Arsenal trước West Ham cuối tuần qua. Trong khi đối thủ trực tiếp nới rộng khoảng cách lên 5 điểm nhờ một quyết định gây tranh cãi ở phút bù giờ, HLV Guardiola vẫn giữ thái độ bình thản nhưng đầy chiêm nghiệm. Ông không lạ lẫm với cảm giác bị khước từ bởi công nghệ.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa quên nỗi ám ảnh tại Wembley trong hai năm liên tiếp. Đó là trận chung kết FA Cup 2024, nơi Erling Haaland bị từ chối hai quả phạt đền rõ rệt trong trận thua 1-2 trước Man Utd. Đó còn là thất bại gây sốc trước Crystal Palace tại chung kết năm 2025, khi thủ thành Dean Henderson thoát án thẻ đỏ dù dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm, một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Bất chấp những bất công từng nếm trải, Pep không chọn cách đổ lỗi. Với ông, VAR chỉ là một biến số không thể kiểm soát, giống như một trò chơi tung đồng xu đầy may rủi.

“Tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào bất cứ điều gì kể từ khi đặt chân đến đây. Khi những sai lầm xảy ra, đó là vì chúng ta chưa đủ tốt để vượt qua nó. Đừng trách trọng tài, hãy trách chính mình vì đã để trận đấu rơi vào thế bị định đoạt bởi những quyết định ngoại cảnh”, Pep chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu.

Triết lý của Guardiola rất rõ ràng khi ông muốn Man City mạnh đến mức mọi sai số từ các quyết định trọng tài hay VAR đều không còn tạo ra khác biệt trên sân cỏ.

Trận đấu với Crystal Palace vào rạng sáng 14/5 (giờ Việt Nam) không chỉ là cơ hội để Man City đòi lại món nợ tại chung kết FA Cup, mà còn là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Một chiến thắng sẽ giúp The Citizens thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm, phả hơi nóng vào tham vọng của đội bóng thành London.

“Quyền tự quyết không nằm trong tay chúng tôi, nhưng sự tập trung thì có. Tôi luôn nói với các cầu thủ: "Chiến đấu đi, hãy làm tốt hơn nữa". Khi bạn mất tập trung và sa đà vào những tranh cãi, bạn đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Điều duy nhất chúng tôi có thể kiểm soát là màn trình diễn trên sân”, Guardiola nhấn mạnh.

Trong bối cảnh giải đấu đang bước vào giai đoạn khốc liệt, bản lĩnh của nhà vô địch sẽ được thử thách bởi chính khả năng vượt lên trên những nghịch cảnh, nơi mà ngay cả VAR cũng không thể can thiệp.