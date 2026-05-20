HLV Pep Guardiola: "Arsenal đã trải qua mùa giải phi thường"

Man City hòa Bournemouth, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

Trong chuyến hành quân tới sân Vitality, mục tiêu của Man City là bắt buộc phải thắng để kéo dài cuộc đua vô địch đến vòng đấu hạ màn. Thế nhưng “The Citizens” đã có một ngày thi đấu vô cùng vất vả trước Bournemouth. Phải nhờ đến bàn thắng quý như vàng của Erling Haaland ở phút bù giờ thứ tư (90+4), đội bóng thành Manchester mới giữ lại được 1 điểm.

Man City gặp khó khăn trước Bournemouth tại vòng 37 Ngoại hạng Anh (ẢNh: Getty).

Tuy nhiên, kết quả này là không đủ. Với 78 điểm hiện có, Man City chính thức kém Arsenal 4 điểm trong khi giải đấu chỉ còn vỏn vẹn một vòng, chấp nhận nhìn đối thủ lên ngôi vương.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Pep Guardiola đã chủ động gửi lời chúc mừng đến Arsenal và người trợ lý cũ Mikel Arteta. Sự tôn trọng của chiến lược gia 55 tuổi đã nhận được sự nể phục từ truyền thông Anh.

"Họ đã chơi một mùa giải phi thường. Thay mặt cho Man City, tôi gửi lời chúc tới ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ của Arsenal. Họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này", HLV Pep Guardiola chia sẻ đầy thẳng thắn.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh đây là một mùa giải có quá nhiều thử thách đối với Man City, khi "cơn bão chấn thương" cướp đi nhiều trụ cột và những yếu tố khách quan ngoài tầm kiểm soát.

Dù vậy, ông vẫn bày tỏ sự tự hào khi các học trò đã chiến đấu kiên cường đến những giây cuối cùng. Vị chiến lược gia 55 tuổi thừa nhận Man City chơi tốt từ tháng 1 nhưng không duy trì được lợi thế cần thiết, đồng thời khen ngợi Bournemouth là một đối thủ rất khó chịu.

Trước những tin đồn dồn dập từ truyền thông Anh về việc Pep Guardiola sẽ chia tay Man City sau vòng 38 để khép lại hành trình 10 mùa giải đầy vinh quang tại Etihad, vị chiến lược gia này đã lên tiếng phủ nhận.

"Tôi vẫn còn một năm hợp đồng và tôi là người hạnh phúc nhất thế giới khi được ở CLB đặc biệt này. Khi mùa giải kết thúc, tôi và Chủ tịch sẽ ngồi lại để đưa ra quyết định cuối cùng", HLV Pep Guardiola khẳng định.

HLV Pep Guardiola cho rằng Man City gặp khó khăn ở mùa giải này vì chấn thương (Ảnh: Getty).

Ở một diễn biến khác, trung phong Erling Haaland không giấu nổi sự thất vọng nhưng đã lập tức lên tiếng kêu gọi các đồng đội biến nỗi đau mất cúp thành hành động.

Tiền đạo người Na Uy thẳng thắn chia sẻ: "Chúng tôi đã cố gắng nhưng như vậy là chưa đủ tốt. Toàn đội nên cảm thấy tức giận, nên cảm thấy ngọn lửa bùng cháy bên trong lúc này.

Đã hai năm Man City chưa thể vô địch Ngoại hạng Anh, cảm giác đó giống như một thập kỷ vậy. Tất cả những ai ở lại mùa giải tới sẽ làm mọi cách để giành lại chức vô địch".