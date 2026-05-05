HLV Pep Guardiola thốt lên điều cay đắng sau trận hòa tai hại của Man City

Rạng sáng 5/5, Man City đã gây thất vọng lớn khi hòa 3-3 trước Everton trên sân Goodison Park. Kết quả này khiến Man “xanh” thất thế trước Arsenal trong cuộc đua giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang có 71 điểm sau 34 trận, kém Arsenal 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Man City hòa 3-3 với Everton (Ảnh: Getty).

Phát biểu trước báo giới, HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Ông cho biết: “Quyền tự quyết không còn nằm trong tay chúng tôi. Trước trận đấu, Man City và Arsenal đều có cơ hội ngang nhau nhưng giờ đây, mọi thứ dần tuột khỏi tầm tay chúng tôi.

Man City còn 4 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ đối đầu với Brentford. Các đối thủ của đội bóng đều khá mạnh. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì xảy ra. Tất nhiên, toàn đội The Citizens sẽ bước vào các trận đấu tiếp theo với niềm tin mạnh mẽ”.

Nói về trận hòa với Everton, HLV Pep Guardiola cho biết: “Chúng tôi đã thi đấu tuyệt vời trong hiệp 1. Thế nhưng, Everton có thể lực rất tốt và cố gắng ngăn chặn chúng tôi.

Sang hiệp 2, Man City đã trải qua nhiều khó khăn. Chúng tôi không kiểm soát bóng tốt và phải chịu những bàn thua. Everton đã thi đấu đúng kiểu bóng đá Anh truyền thống khi tranh chấp rất quyết liệt. Nhìn chung, đây là trận đấu tốt của Man City”.

HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

HLV người Tây Ban Nha cũng thừa nhận lường trước được những khó khăn khi Everton sẽ chiến đấu hết mình vì tấm vé dự cúp châu Âu. Ông nói thêm: “Việc làm khách trên sân của Everton luôn rất khó khăn. Tôi phải dành lời khen ngợi cho họ vì thi đấu tập trung, quyết liệt và có tâm lý vững vàng.

Dù sao, kết quả hòa vẫn tốt hơn một trận thua. Tất nhiên, chúng tôi luôn muốn hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu”.

Ở trận đấu tiếp theo, Man City sẽ đối đầu với Brentford vào lúc 23h30 ngày 9/5.