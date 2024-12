HLV Pep Guardiola nhận lỗi sau trận thua ngược của Man City trước Man Utd

"Tôi là HLV và tôi không đủ giỏi. Tôi không làm tốt, đơn giản là vậy thôi", HLV Pep Guardiola phát biểu sau trận thua ngược với tỷ số 1-2 của Man City trong trận derby thành Manchester diễn ra vào tối 15/12 (giờ Việt Nam).

Man City dù không có phong độ tốt nhất, nhưng cú đánh đầu của trung vệ Josko Gvardiol ở phút 36 có vẻ như sẽ mang về cho đội chủ sân Etihad 3 điểm nếu như không có những khoảnh khắc điên rồ vào những phút cuối.

HLV Pep Guardiola và tiền đạo Erling Haaland thất vọng sau trận thua ngược của đội nhà (Ảnh: Getty).

Matheus Nunes chuyền về quá nhẹ để Amad lao lên cướp bóng, sau đó cầu thủ người Bồ Đào Nha chạy về vội vàng và đốn hạ cầu thủ của Man Utd trong vòng cấm địa. Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 88 để gỡ hòa.

Hai phút sau, Man City lại để thủng lưới. Trung vệ Lisandro Martinez chuyền dài vượt tuyến cho Amad phá bẫy việt vị băng xuống, cầu thủ người Bờ Biển Ngà chạm bóng chính xác để vượt qua Ederson và dứt điểm từ góc hẹp ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.

Đây là trận thua thứ 8 trong 11 trận đấu trên mọi đấu trường của Man City, bằng số trận thua mà họ phải nhận tại giải Ngoại hạng Anh trong hai mùa giải trước.

"Tôi cần nói chuyện với các cầu thủ của mình về cách chúng tôi phải chơi, gây sức ép và triển khai bóng, và tôi không đủ giỏi. Tôi là HLV và tôi không tìm ra giải pháp. Trong một CLB lớn, khi bạn thua 8 trong 11 trận thì có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

Đó là công việc của tôi. Công việc của tôi không chỉ là giành chiến thắng trong các trận đấu hay nâng cao cúp. Tôi được trả lương rất hậu hĩnh vì lý do đó. Chúng tôi muốn chơi tốt hơn, tạo ra cơ hội. Nhưng hiện tại điều đó là không thể. Không có hàng phòng ngự nào cho 8 trận thua trong 11 trận", HLV Pep Guardiola cay đắng thừa nhận sau trận thua đáng thất vọng của đội nhà.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói rằng ông lo sợ đây sẽ là một mùa giải khó khăn cho đội quân mệt mỏi của mình và thừa nhận rằng ông không ngờ mọi thứ lại tệ đến vậy.

Ông nói thêm: "Đây là một CLB lớn, tôi vẫn ngồi đây trong buổi họp báo này vì những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ. Tôi hứa với bạn là tôi đã cố gắng. Tôi nghĩ các HLV trên khắp thế giới khi gặp vấn đề lớn đều làm việc nhiều hơn và nói nhiều hơn để cố gắng cho mọi người biết rằng chúng tôi vẫn tốt.

Tôi biết đây sẽ là một mùa giải khó khăn ngay từ đầu, nhưng tôi không ngờ nó lại khó khăn đến thế".

Tiền vệ Bernado Silva cho rằng Man City đã chơi như đội U15 ở thời điểm cuối trận (Ảnh: Getty).

Tiền vệ Bernardo Silva cũng giận dữ chỉ trích các đồng đội sau trận thua: "Chúng tôi xứng đáng với những gì đã xảy ra. Ở cấp độ này, một hoặc hai trận đấu là không may. Chúng tôi không thể nói đây là may mắn hay không may mắn trong 10 trận đấu, không thể đổ lỗi.

Man City đang dẫn 1-0 và quả phạt góc của chúng tôi kết thúc bằng một quả phạt đền dành cho họ. Nếu chúng tôi đưa ra những quyết định ngu ngốc này khi chỉ còn 3 hoặc 4 phút nữa là hết trận, chúng tôi xứng đáng phải trả giá.

Nhìn vào trận đấu, chỉ có một đội có thể giành chiến thắng, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thua. Chúng ta phải nhìn lại chính mình. Đó là những quyết định bạn đưa ra. Hôm nay, vào phút cuối, chúng tôi đã chơi như đội U15".