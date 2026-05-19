Arsenal thắng Burnley, tiến gần ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

Arsenal đã tiến thêm một bước dài tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley vào rạng sáng 19/5. Kết quả này không chỉ củng cố vị trí dẫn đầu của "Pháo thủ" mà còn tạo áp lực đáng kể lên Man City trước trận đấu áp chót của họ vào rạng sáng mai (20/5).

Arsenal tiến gần ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng trước Burnley (Ảnh: Getty).

Với mục tiêu lịch sử trong tầm tay, Arsenal nhập cuộc với sự kiên nhẫn đáng nể trong lối chơi tấn công. Cơ hội rõ ràng đầu tiên thuộc về Leandro Trossard với cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội cột dọc. Sau đó, Eberechi Eze của đội khách có pha vô lê móc bóng từ xa, tạo ra cú dứt điểm trúng đích đầu tiên. HLV Mikel Arteta tỏ ra không hài lòng khi Bukayo Saka không được hưởng phạt đền sau pha va chạm với Lucas Pires, trước khi cú sút của Martin Odegaard bị đổi hướng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, đội chủ nhà không phải chờ đợi lâu để có bàn mở tỷ số từ một tình huống phạt góc ngay sau đó. Đây là bàn thắng thứ 18 từ các pha phạt góc của Arsenal mùa này, thiết lập một kỷ lục mới. Phút 37, Kai Havertz đã bật cao nhất giữa vòng vây đông người trong khu vực 5m50 để đánh đầu tung lưới, đồng thời giúp Saka chạm mốc 50 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Bàn thắng này giúp Arsenal bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Kai Havertz đánh đầu ghi bàn vào lưới Burnley (Ảnh: Getty).

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép, nhưng Eze thiếu may mắn khi cú sút của anh chạm tay thủ môn Max Weiß rồi dội xà ngang. Vẫn xếp sau đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City về hiệu số bàn thắng, Arsenal tiếp tục tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch nếu hiệu số trở thành yếu tố quyết định ở vòng cuối.

Havertz có pha vào bóng khá mạnh với Lesley Ugochukwu nhưng may mắn không phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Paul Tierney, trước khi Trossard sút chệch khung thành trong gang tấc. Arsenal cũng có khá nhiều thời gian bù giờ để tìm thêm bàn thắng, nhưng cuối cùng họ hài lòng với ba điểm quan trọng.

Chiến thắng 1-0 thứ ba liên tiếp giúp Arsenal tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. Nếu Man City sảy chân trước Bournemouth, danh hiệu có thể trở lại Bắc London ngay cả trước khi Arsenal gặp Crystal Palace ở vòng cuối, qua đó giúp "Pháo thủ" có thêm thời gian chuẩn bị cho trận chung kết Champions League sắp tới.

Ở chiều ngược lại, Burnley đối mặt với viễn cảnh u ám hơn nhiều. Họ buộc phải đánh bại Wolverhampton Wanderers ở vòng đấu cuối để tránh thiết lập kỷ lục buồn về số trận thắng ít nhất của CLB trong một mùa giải ở hạng đấu cao nhất.