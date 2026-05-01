Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Arsenal tái lập khoảng cách 5 điểm dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước West Ham vào tối 10/5, đẩy đối thủ lún sâu vào khủng hoảng khi trở thành đội đầu tiên thua 6 trận derby sân nhà trong một mùa giải.

Đoàn quân của HLV Nuno Espirito Santo đối mặt với một Arsenal đang hừng hực khí thế trên hành trình chinh phục chức vô địch sau 22 năm. "Pháo thủ" suýt mở tỷ số ngay trong 10 phút đầu khi thủ môn Mads Hermansen xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Leandro Trossard, trước khi cú đá bồi của cầu thủ người Bỉ dội cột dọc. Hàng thủ West Ham liên tục phải chống đỡ những pha tấn công nguy hiểm, điển hình là cú đánh đầu lái bóng của Riccardo Calafiori từ quả đá phạt của Declan Rice.

Tuy nhiên, Arsenal gặp khó khăn khi Ben White phải rời sân vì chấn thương sau pha va chạm với Crysencio Summerville. Martin Zubimendi vào sân thay thế, còn Rice bất ngờ được kéo về đá hậu vệ phải. West Ham nhanh chóng tận dụng cơ hội, Summerville bứt tốc rồi dứt điểm chệch cột dọc. Cuối hiệp một, thủ môn David Raya phải trổ tài cứu thua từ cú đánh đầu của Taty Castellanos sau đường chuyền chất lượng của Aaron Wan-Bissaka.

Bước sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta tiếp tục điều chỉnh chiến thuật khi tung Cristhian Mosquera vào thay Calafiori và đưa Rice trở lại tuyến giữa. Dù vậy, Arsenal vẫn thi đấu chệch choạc. Thế trận giằng co và giàu va chạm rõ ràng phù hợp hơn với West Ham. Cầu thủ vào sân thay người Pablo suýt mang về lợi thế lớn cho đội chủ nhà khi đệm bóng chệch cột dọc từ quả tạt thuận lợi của El Hadji Malick Diouf.

Ngay sau đó, West Ham còn có cơ hội ngon ăn hơn để mở tỷ số, nhưng Raya xuất sắc cản phá cú dứt điểm cận thành của Mateus Fernandes, cứu nguy cho hy vọng vô địch của Arsenal.

Tình huống đó trở thành bước ngoặt của trận đấu khi Trossard ghi bàn thắng đầu tiên trong năm 2026 bằng cú dứt điểm cận thành đổi hướng sau đường căng ngang của Martin Odegaard ở phút 83. Bàn thắng giúp Arsenal tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch, đồng thời đẩy West Ham tiến gần hơn tới nhóm xuống hạng.

Những phút cuối chứng kiến màn kịch tính nghẹt thở khi Callum Wilson đưa bóng vào lưới Arsenal ở thời gian bù giờ, tưởng như mang về bàn gỡ quý giá cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài xác định Pablo đã phạm lỗi với Raya trước đó và bàn thắng không được công nhận.

Arsenal bảo toàn chiến thắng 1-0 để khép lại một tuần thi đấu tuyệt vời, tiếp tục nuôi hy vọng giành cú đúp Ngoại hạng Anh và UEFA Champions League. Trong khi đó, West Ham vẫn kém Tottenham Hotspur một điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận trong cuộc chiến trụ hạng.