HLV Park Hang Seo kỳ vọng Hai Long sẽ thay thế vị trí của Quang Hải

Khác với những người còn lại, tiền vệ Nguyễn Hai Long được gọi lên tuyển U23 Việt Nam đợt này, nhiều khả năng sẽ có suất đá chính ngay tại SEA Games sắp diễn ra.

Khi HLV Park Hang Seo rút gọn danh sách chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc cách nay ít ngày, việc Hai Long vắng mặt khiến không ít người bất ngờ. Trong lứa tuổi 23, Hai Long chính là tiền vệ tấn công hay nhất mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu.

Hai Long được bổ sung cho U23 Việt Nam và sẽ đá ở vị trí mà Quang Hải thường đảm nhiệm ở đội tuyển quốc gia? (Ảnh: VFF).

Cầu thủ này ghi dấu ấn mạnh mẽ ở CLB bóng đá Than Quảng Ninh trong hai mùa giải 2020 và 2021, khiến cho chính HLV Park Hang Seo vài lần phải thân chinh về đất Mỏ, xem Hai Long tỏa sáng.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng (thầy cũ của Hai Long), từng nhận xét: "Hai Long có thể thay thế Nguyễn Quang Hải khi cần. Cái thiếu của cầu thủ trẻ này dĩ nhiên là kinh nghiệm và các danh hiệu để dày dạn và tự tin hơn. Quang trọng là ông Park có sử dụng Hai Long hay không, sử dụng vào lúc nào?".

Bản thân đội bóng cũ của Quang Hải là CLB Hà Nội cũng có ý thức tìm đến Hai Long, nhằm thay thế cho vị trí của Quang Hải, ở thời điểm mà đội bóng của bầu Hiển sắp hết hợp đồng với Quang Hải.

Ngay sau khi có thông tin Than Quảng Ninh sẽ giải thể cách nay không lâu, Hai Long chính là gương mặt được CLB Hà Nội liên hệ đầu tiên, chứ không phải các tiền vệ nổi danh khác của đội bóng đất mỏ trước đây, như Nguyễn Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú hay Mạc Hồng Quân.

Triệu tập Hai Long vào đội tuyển U23 Việt Nam vào lúc này, HLV Park Hang Seo cũng tính đến phương án để Hai Long đá ngay vị trí mà Quang Hải vẫn thường đảm nhiệm ở đội tuyển quốc gia: Phía trên các tiền vệ và ngay phía sau các tiền đạo.

U23 Việt Nam sẽ tấn công tốt hơn sau khi được bổ sung nhân sự? (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong tay ông Park hiện có Hoàng Đức có thể đá tốt vị trí tương tự, nhưng nếu ông Park đẩy Hoàng Đức lên cao, ông lại thiếu người đá vai tiền vệ trung tâm ngay bên cạnh Hùng Dũng.

Lý Công Hoàng Anh từng được thử nghiệm trong vai trò hộ công giống Quang Hải ở 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc, nhưng chưa để lại dấu ấn.

So với đàn anh Quang Hải và so với Hai Long, khả năng dứt điểm từ xa của Hoàng Anh không tốt, tính bùng nổ không cao bằng, khả năng dạt biên để lôi kéo các hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho các tiền đạo của Hoàng Anh cũng kém so với Hai Long.

Khi Hai Long vắng mặt trong 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc nói trên, nhiều người thầm thắc mắc lẽ nào HLV Park Hang Seo quên mất rằng cầu thủ của CLB Hà Nội từng đá hay như thế nào tại vòng loại giải U23 châu Á hồi năm ngoái, góp công lớn đưa chính đội bóng của ông Park vào đến VCK giải đấu ấy?

Giờ đây, sự trở lại của Hai Long chính là câu trả lời rằng ông Park không hề quên, vị HLV người Hàn Quốc chỉ chờ thời điểm thích hợp nhất để điền tên tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam vào danh sách "săn" HCV SEA Games!