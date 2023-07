HLV Mai Đức Chung: "Đội tuyển nữ Việt Nam muốn thắng Bồ Đào Nha"

*Tiếp tục cập nhật

"Ngày mai (27/7), đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại World Cup. Do cả hai đội đã thua trận đầu tiên, nên tôi nghĩ trận đấu tới sẽ rất hay", HLV Mai Đức Chung mở đầu buổi họp báo trước trận đấu thứ hai của tuyển Việt Nam ở vòng bảng World Cup 2023.

"Đội tuyển nữ Việt Nam mới lần đầu dự World Cup. So sánh giữa hai đội tuyển, Bồ Đào Nha đang hơn chúng tôi tới 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy chắc chắn trong trận đấu ngày mai, Bồ Đào Nha sẽ chủ động dâng cao đội hình chơi tấn công, đó là điều kiện để chúng tôi triển khai lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh".

Hôm qua (25/7) Philippines đã giành chiến thắng lịch sử khi đánh bại chủ nhà New Zealand với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai ở vòng bảng. HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Philippines đã thực sự may mắn trong chiến thắng trước New Zealand. Đội chủ nhà tấn công rất nhiều nhưng không may mắn, họ bị từ chối bàn thắng bởi lỗi việt vị, rồi bóng chạm cột dọc. Trong bóng đá quả thật có những may mắn như vậy".

"Việc Philippines giành chiến thắng trở thành áp lực với đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng cũng là may mắn của bóng đá Đông Nam Á. Dẫu vậy, chúng tôi không nghĩ rằng Philippines thắng trận thì chúng tôi cũng phải thắng".

"Philippines có nhiều cầu thủ, trong khi đội chúng tôi toàn là những cầu thủ Việt Nam, so về sức mạnh và tầm vóc, quả thật không bằng đội bạn. Huỳnh Như có chia sẻ Bồ Đào Nha thường chơi bóng dài, bổng và tấn công biên. Bồ Đào Nha mất một cầu thủ chính vì thẻ đỏ nhưng người thay thế cũng rất tốt".

Mặc dù cho rằng chiến thắng của Philippines không ảnh hưởng với Việt Nam, song HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định ông và các cầu thủ nữ không từ bỏ tham vọng giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha.

"Hai đội bóng đều khát khao chiến thắng. Tôi biết rằng thi đấu với Bồ Đào Nha sẽ rất khó đối với tuyển nữ Việt Nam, nhưng chúng tôi đã luyện tập phương án phòng ngự chặt phản công nhanh."

"Khi có bóng, chúng tôi sẽ triển khai với chỉ hai, ba đường chuyền nhanh để tìm ra cơ hội dứt điểm. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai thì thực sự tuyệt vời, ai cũng muốn giành phần thắng".

Ở trận đấu ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu tích cực và chỉ thua 0-3 trước đội đương kim vô địch Mỹ. HLV Mai Đức Chung tin rằng các cầu thủ đã rút ra nhiều bài học quý báu ở trận đấu mở màn

"Các cầu thủ đã học được rất nhiều điều, chúng ta có câu "Đi một ngày đàng học một sàng khôn", chúng tôi đã thi đấu với Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, họ là các đội bóng có trình độ cao nên chúng tôi học hỏi được nhiều", HLV Mai Đức Chung nói tiếp.

"Tôi thấy rõ ràng toàn đội đã thi đấu tốt hơn. Các cầu thủ tự tin, biết cách cần xử lý khi gặp tình huống khó. Ví như trước đối thủ cao to, nhanh hơn thì phải đứng xa họ, cả đội phải phá bóng ra xa khi phòng ngự, chuyền nhanh nhưng không được chơi bóng bổng. Điều đó chúng tôi học hỏi được từ các trận vừa qua".