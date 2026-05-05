Man City dâng danh hiệu đầu tiên cho cầu thủ Arsenal

Đây là năm thứ 3 liên tiếp David Raya được vinh danh ở hạng mục kể trên. Thành tích này giúp anh đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại tại Premier League như Pepe Reina, Joe Hart và Ederson, những người cũng từng có 3 lần liên tiếp giành giải thưởng Găng tay vàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, thủ thành của Arsenal đã có tới 17 trận giữ sạch lưới sau 35 vòng đấu. Con số này giúp anh tạo ra khoảng cách không thể san lấp với các đối thủ.

Trong kịch bản lạc quan nhất, người bám đuổi gần nhất là Gianluigi Donnarumma cũng chỉ có thể cân bằng chứ không thể vượt qua thành tích của Raya, do Man City hiện chỉ còn 4 trận đấu nữa là kết thúc mùa giải.

Chủ nhân của danh hiệu Găng tay vàng Premier League 2025-26 được định đoạt sau trận hòa 3-3 giữa Man City và Everton thuộc vòng 35 rạng sáng 5/5. Việc Donnarumma không thể giữ sạch lưới đồng nghĩa với việc ngôi sao người Italy đã chính thức giương cờ trắng trong cuộc đua cá nhân với Raya.

Thực tế, Raya hoàn toàn có cơ hội củng cố vị trí độc tôn và nâng cao thành tích cá nhân nếu tiếp tục giữ sạch lưới thành công trong ít nhất một trận đấu nữa ở những vòng cuối.

Danh hiệu này không chỉ là sự thừa nhận đối với cá nhân David Raya mà còn tôn vinh hệ thống phòng ngự chặt chẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta. Với khả năng phản xạ ổn định, sự tập trung cao độ và đặc biệt là kỹ năng chỉ huy hàng thủ hiệu quả, thủ thành 29 tuổi đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất của đội bóng thành London.

Trong bối cảnh Arsenal đang cạnh tranh nghẹt thở cho ngôi vương, David Raya đang đóng vai trò giúp “Pháo thủ” duy trì hy vọng và bản lĩnh đến những phút cuối cùng. Sự xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha một lần nữa chứng minh niềm tin mà ban lãnh đạo Arsenal đặt vào anh là hoàn toàn có cơ sở.