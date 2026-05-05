Man City hòa nghẹt thở Everton, Arsenal hưởng lợi lớn

Man City đã trải qua một trận đấu đầy kịch tính và vất vả khi chỉ có thể giành được trận hòa 3-3 trước Everton tại sân vận động Hill Dickinson vào rạng sáng 5/5. Kết quả này khiến đoàn quân của Pep Guardiola hiện kém Arsenal 5 điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, đồng thời nối dài chuỗi 18 trận đối đầu bất bại trước Everton.

Man City thất vọng với kết quả hòa trên sân Everton (Ảnh: Getty).

Sự trở lại của Beto trong đội hình xuất phát của Everton không thể ngăn cản thế trận áp đảo của đội khách ngay từ những phút đầu. Rayan Cherki sớm thử tài Jordan Pickford, trước khi Antoine Semenyo bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Dù Semenyo sau đó sút vọt xà ở phút 21, việc Everton bị chọc thủng lưới dường như chỉ còn là vấn đề thời gian, kéo dài chuỗi chờ đợi chiến thắng đối đầu đã kéo dài 9 năm của họ.

Phút 25, Kiernan Dewsbury-Hall mang đến chút hy vọng mong manh cho đội chủ nhà khi cú dứt điểm trong pha phản công bị Abdukodir Khusanov làm đổi hướng đi chệch cột dọc. Tình huống này phần nào tiếp thêm năng lượng cho Everton, và họ suýt có bàn mở tỷ số không lâu sau đó khi Merlin Rohl kiến tạo cho Beto trong vòng cấm, nhưng Gianluigi Donnarumma đã xuất sắc cứu thua ở cự ly gần.

Bị cảnh báo, Man City nhanh chóng lấy lại thế trận và cuối cùng vượt lên dẫn 1-0 trước giờ nghỉ 3 phút, Cherki chuyền ngược để Jeremy Doku cứa lòng từ rìa vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Pickford.

Doku mở tỷ số ở cuối hiệp một (Ảnh: Getty).

Sau giờ nghỉ, thế trận không thay đổi khi Man City tiếp tục kiểm soát nhịp độ, nhưng hai cơ hội rõ ràng tiếp theo lại thuộc về Iliman Ndiaye bên phía Everton từ các pha phản công. Ở cơ hội đầu tiên, cú sút của anh thiếu lực để đánh bại Donnarumma, trước khi thủ thành người Italy tiếp tục chiến thắng trong pha đối mặt sau đó.

Bước ngoặt đến chỉ ít phút sau khi Thierno Barry vào sân thay Beto. Everton gỡ hòa ở phút 68 theo cách khó tin khi Marc Guehi xử lý lỗi trong pha chuyền về, tạo điều kiện để Barry cướp bóng và dứt điểm vào góc thấp. Đánh rơi lợi thế một cách đáng tiếc, Man City đánh mất sự điềm tĩnh, và họ tiếp tục trả giá chỉ 5 phút sau bàn thua đầu tiên khi Jake O’Brien đánh đầu cận thành từ quả phạt góc của James Garner, giúp Everton dẫn ngược 2-1.

Phút 75, Ndiaye bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt khi sút bóng thẳng vào Donnarumma trong pha đối mặt. Tuy nhiên, Barry không mắc sai lầm như người đồng đội. Sau pha đi bóng bên cánh phải của Rohl, bóng bật ra đúng vị trí để anh dễ dàng đệm bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 81. Tuy nhiên, hai phút sau, Man City lập tức rút ngắn cách biệt khi Erling Haaland bứt tốc và tâng bóng qua Pickford.

Man City bất ngờ thi đấu chệch choạc ở giai đoạn giữa hiệp hai (Ảnh: Getty).

Những phút cuối, Man City dồn toàn lực tấn công và họ đã được đền đáp ở tình huống cuối cùng của trận đấu. Từ một quả phạt góc, Doku nhận bóng và dứt điểm vào góc xa, ấn định tỷ số 3-3. Dù giành được 1 điểm muộn màng, đây có thể là trận đấu mang tính bước ngoặt bất lợi cho Man City, khi cuộc đua vô địch giờ gần như nằm trong tay Arsenal.