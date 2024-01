HLV Gong Oh Kyun tiết lộ về khoảng thời gian đáng quên ở CLB Công an Hà Nội

"Là một huấn luyện viên (HLV) trưởng, tôi cảm thấy không chỉ bất lực mà còn suy sụp khi thấy các cầu thủ không cống hiến 100% trên sân vì những gì đã xảy ra", HLV Gong Oh Kyun chia sẻ trên trang cá nhân sau khi bị CLB Công an Hà Nội sa thải ngày 18/1.

Trước khi bị sa thải, đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc trải qua 4 trận liền không được nếm mùi chiến thắng (hai trận hòa, hai trận thua). Sau đó, Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại được giao nắm tạm quyền, và lập tức đội đương kim vô địch thắng Bình Dương 3-0 ở vòng 8.

HLV Gong Oh Kyun tiết lộ những "góc khuất" khi còn ngồi "ghế nóng" ở CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Lâm Anh).

Dù vậy, sau khi trở về Hàn Quốc, nhà cầm quân 49 tuổi bất ngờ tiết lộ về khoảng thời gian đáng quên ở CLB Công an Hà Nội trên trang cá nhân của mình. Theo HLV Gong Oh Kyon, khi còn giữ "ghế nóng" ở CLB Công an Hà Nội, ông chỉ tập trung vào cầu thủ, CLB và không quan tâm đến điều gì khác.

Ông không phân biệt cầu thủ nước ngoài hay trong nước mà đánh giá trên góc độ thông qua tập luyện và thi đấu. HLV trưởng có quyền lựa chọn cầu thủ, đưa ra chỉ dẫn chiến thuật trong trận và chịu mọi trách nhiệm.

Tuy nhiên, HLV Gong Oh Kyon tiết lộ một vị giám đốc đã can thiệp vào công việc của HLV. "Ông ấy bất ngờ trở lại và gây áp lực cho một số cầu thủ, buộc họ phải thi đấu. Áp lực bên ngoài đã làm ảnh hưởng không thuận lợi đến đội bóng và với tôi, là HLV của đội.

Ở trận gặp Khánh Hòa vào những phút cuối trận, thủ môn Nguyễn Filip muốn lên tham gia tấn công. Tôi nghĩ làm vậy có rủi ro để thua bàn và ảnh hưởng đến hiệu số bàn thắng cả mùa nên không đồng ý. Vị giám đốc kỹ thuật hất tôi từ phía sau và ra lệnh cho thủ môn băng lên", HLV Gong Oh Kyun thuật lại.

Đáng chú ý, sau trận thua 1-2 trước Khánh Hòa, ông Gong Oh Kyun bị truất quyền làm HLV ở trận tiếp CLB Bình Dương sau đó. Chiến lược gia người Hàn Quốc kể là được lãnh đạo đội bóng động viên cần nghỉ ngơi và sẽ trở lại làm việc trong kỳ nghỉ trước Tết Nguyên đán.

"Tuy nhiên đó là những lời hứa gió bay. Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã được thông báo về việc bị sa thải, và lời cam kết của CLB cho tôi cơ hội đến cuối giai đoạn 1 hoàn toàn là lừa dối.

Mặc dù tôi thấy bất công, tôi đã hợp tác với CLB hết sức có thể để giữ bí mật các điều khoản của hợp đồng, nhưng ai đó đã rò rỉ chi tiết hợp đồng của tôi ra ngoài và truyền thông đăng tải tôi không đồng ý chấm dứt hợp đồng vì chưa thỏa thuận được mức bồi thường.

Họ gây áp lực để tôi phải xin chấm dứt hợp đồng, chẳng hạn như chuyển chỗ ở của tôi và chuyển tôi đến nắm đội trẻ", HLV Gong Oh Kyun cho biết.

Cuối tâm thư của mình, HLV Gong Oh Kyun khẳng định ông vẫn rất yêu mến bóng đá và con người Việt Nam, vẫn sẵn sàng quay trở lại nếu có cơ hội trong tương lai.

"Tôi vẫn đau lòng khi chứng kiến Việt Nam tiến bộ vượt bậc nhờ những thủ lĩnh và cầu thủ tuyệt vời, nhưng tôi tin mình không phải là người duy nhất bị đối xử như thế này. Tôi sắp rời Việt Nam nhưng tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện chi tiết này với hy vọng không ai phải chịu đau khổ như tôi.

Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn mọi người đã chào đón và ủng hộ chúng tôi. Như với mọi thứ trên thế giới, nếu có một ngày tốt lành và một cơ hội tốt, tôi hy vọng có thể được gặp các bạn một lần nữa", chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định.