Rộ tin HLV Polking thay Gong Oh Kyun ở CLB Công an Hà Nội

Theo nguồn tin này của Dân trí, lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đã rất không hài lòng với thành tích của đội bóng trong thời gian được dẫn dắt bởi HLV Gong Oh Kyun.

Cụ thể Công an Hà Nội chỉ có được 2 điểm sau 4 trận, hiện tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League. Mục tiêu của đội bóng ngành Công an mùa này là bảo vệ ngôi vô địch và "tấn công" đấu trường châu lục, vì thế thành tích trên là không thể chấp nhận được.

HLV Gong Oh Kyun không còn nằm trong kế hoạch của CLB Công an Hà Nội (Ảnh: VPF).

Đặc biệt, trận thua ngược Khánh Hòa (một trong những đội bóng yếu nhất ở V-League và đang gặp khủng hoảng vì vấn đề tài chính) là giọt nước làm tràn ly, khiến HLV Gong Oh Kyun không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của nhà đương kim vô địch V-League.

Một trong những động thái mà lãnh đạo đội bóng đưa ra là không sử dụng e-kip của HLV Gong Oh Kyun, thay vào đó sẽ để người cũ Trần Tiến Đại tạm quyền. Quyết định này được đưa ra vào tối 23/12.

Như vậy, ở vòng 8 V-League sắp tới, HLV Gong Oh Kyun sẽ không xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo của CLB Công an Hà Nội. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng sẽ sớm được thanh lý hợp đồng, và người ngồi vào "ghế nóng" ở CLB Công an Hà Nội là một gương mặt quen thuộc.

Nếu như không có gì thay đổi, cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan Mano Polking sẽ sang Hà Nội vào ngày 5/1 để tiếp quản ghế HLV trưởng ở Công an Hà Nội. Đây là nhà cầm quân được đội bóng ngành Công an theo đuổi từ lâu nhưng vì nhiều lý do mà hai bên chưa thể "kết duyên".

Với HLV Gong Oh Kyun, rõ ràng việc sớm phải nói lời chia tay CLB Công an Hà Nội nằm ngoài kế hoạch. Sau trận thua Khánh Hòa, HLV người Hàn Quốc cho biết ông không gặp áp lực nào từ việc có thể bị sa thải, mà vẫn đang cùng đội bóng nỗ lực hướng tới những kết quả tốt hơn.

Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của V-League lớn hơn rất nhiều so với khi nhà cầm quân này từng dẫn dắt thành công U23 Việt Nam, khiến ông Gong phải nếm trải sự thất bại trong lần đầu làm việc ở giải vô địch quốc gia Việt Nam.