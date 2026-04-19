Man Utd đánh bại Chelsea, tiến gần tấm vé dự Champions League

Man Utd đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea tại Stamford Bridge vào rạng sáng 19/4, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Thất bại này tiếp tục đẩy Chelsea lún sâu vào khủng hoảng với chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại giải VĐQG, một thành tích đáng buồn mà The Blues mới lặp lại kể từ năm 1998.

Chelsea lún sâu vào khủng khoảng khi đã thua 4 trận liên tiếp (Ảnh: Getty).

Cả hai đội đều bước vào trận đấu với tâm lý nặng nề sau những thất bại ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, Chelsea là đội khát điểm hơn khi chỉ thắng 1 trong 7 trận sân nhà gần nhất. Đoàn quân của HLV Liam Rosenior đã đẩy cao đội hình gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 11, Estevao suýt chút nữa đã mở tỷ số cho đội chủ nhà với cú cứa lòng đưa bóng chạm cột dọc.

Về phía Man Utd, đội khách chào đón sự trở lại của Diogo Dalot và Kobbie Mainoo trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, do án phạt và chấn thương, HLV Michael Carrick buộc phải sử dụng cặp trung vệ chắp vá Noussair Mazraoui và Ayden Heaven. Sau nửa đầu hiệp một có phần lép vế, Man Utd đã vùng lên chơi pressing tầm cao, gây khó khăn cho Chelsea trong việc triển khai bóng.

Phút 33, Enzo Fernandez suýt chút nữa đã giúp Chelsea khai thông bế tắc khi Casemiro đá hụt bóng, tạo cơ hội cho cầu thủ người Argentina dứt điểm ở khu vực trung tâm vòng cấm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Fernandez hẳn rất tiếc nuối cơ hội bị bỏ lỡ, bởi chỉ 6 phút sau, Man Utd đã vượt lên dẫn trước. Đội khách có pha dàn xếp tấn công nhanh rất sắc nét, Bruno Fernandes căng ngang từ cánh phải vào khu trung tâm cho Matheus Cunha dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Cunha ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Sau giờ nghỉ, Chelsea dồn ép mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Man Utd chủ động chơi với đội hình thấp để tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ chủ nhà hai lần đưa bóng chạm xà ngang từ các tình huống bóng bổng, với pha đánh đầu của Liam Delap và tình huống Mazraoui vô tình đưa bóng dội xà (dù sau đó không được công nhận do bóng chạm tay Wesley Fofana).

Cole Palmer cũng bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt, trong khi Chelsea dù nỗ lực dồn ép vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của Manchester United. Ở những phút cuối, Moises Caicedo suýt quân bình tỷ số nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương, khi thời gian dần cạn và các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của đội chủ nhà.

Man Utd đã thi đấu kiên cường để bảo toàn lợi thế mong manh và rời sân với 3 điểm trọn vẹn. Kết quả này gia tăng áp lực đáng kể lên HLV Rosenior của Chelsea, khi mục tiêu dự Champions League của họ đang ngày càng xa vời. Ngược lại, Man Utd gần như trút bỏ áp lực khi nới rộng khoảng cách lên 10 điểm so với Chelsea trong bối cảnh mùa giải chỉ còn lại 5 vòng đấu.