Hé lộ tiền thưởng cực lớn nếu tuyển Việt Nam vô địch FIFA ASEAN Cup

Vào ngày 26/10/2025, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã công bố khởi động giải FIFA ASEAN Cup. Đây là giải đấu mới của FIFA dành cho 11 đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á. Dự kiến, giải FIFA ASEAN Cup sẽ được tổ chức từ ngày 21/9 đến ngày 6/10.

Đội tuyển Việt Nam sẽ nhận 1 triệu USD nếu vô địch FIFA ASEAN Cup. Số tiền thưởng này gấp ba lần giải AFF Cup (Ảnh: Hướng Dương).

Theo tiết lộ của tờ Straits Times (Singapore), giải thưởng của giải FIFA ASEAN Cup rất lớn. Theo đó, đội vô địch hạng 1 có thể nhận được 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng), tức gấp ba lần giải AFF Cup (300.000 USD). Trong khi đó, đội vô địch hạng 2 nhận được 300.000 USD (khoảng 7,8 tỉ đồng).

Trong đó, mỗi đội bóng tham dự giải đấu sẽ nhận được khoản phí bảo đảm lên đến 125.000 USD/đội (hơn 3,2 tỉ đồng).

FIFA hy vọng khoản tiền thưởng rất lớn này sẽ kích thích các đội tuyển thi đấu hết mình trong lần đầu tiên giải FIFA ASEAN Cup được tổ chức.

Giải FIFA ASEAN Cup sẽ chia thành hai hạng đấu, dựa theo thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA. Theo Straits Times, FIFA dự định mời thêm ba đội khác ngoài Đông Nam Á là Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ tham dự. Trong đó, Indonesia sẽ là chủ nhà tổ chức các trận đấu thuộc hạng 1, còn Hong Kong sẽ đăng cai giải hạng 2.

FIFA ASEAN Cup hứa hẹn vô cùng kịch tính khi có thêm các đội bóng khách mời (Ảnh: Hướng Dương).

Dựa theo bảng xếp hạng FIFA, các đội bóng nằm ở hạng 1 gồm Thái Lan (hạng 93), Trung Quốc (hạng 94), Việt Nam (hạng 99), Indonesia (hạng 122), Philippines (hạng 135), Ấn Độ (hạng 136), Malaysia (hạng 138) và Singapore (hạng 147).

Các đội bóng ở hạng 2 gồm Hong Kong (hạng 155), Myanmar (hạng 158), Campuchia (hạng 177), Lào (hạng 185), Brunei (hạng 193) và Timor-Leste (hạng 200).

Thể thức thi đấu cụ thể của giải đấu sẽ được FIFA công bố trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin ở Đông Nam Á, các hạng đấu sẽ chia thành hai bảng, để tìm ra đội đầu bảng thi đấu trận chung kết. Các đội nhì bảng sẽ thi đấu với nhau để tranh hạng ba.