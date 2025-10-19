Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich đánh bại Dortmund

Trận Siêu kinh điển nước Đức lần thứ 138 diễn ra với kịch bản nghẹt thở. Được chơi trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich là đội áp đảo hoàn toàn trong hiệp một hiệp một. "Hùm xám" cầm bóng tới 74%, dứt điểm 11 lần, trong khi Dortmund không dứt điểm lần nào.

Harry Kane đánh đầu mở tỷ số cho Bayern Munich (Ảnh: Getty)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern Munich đã dồn ép toàn lực, quyết tâm áp đặt thế trận tuyệt đối. HLV Vincent Kompany gây bất ngờ khi để Nicolas Jackson đá cắm, còn Harry Kane lùi sâu kiến tạo, trở thành trung tâm điều phối cho mọi đợt tấn công.

Sự cơ động của hai cánh Luis Diaz và Michael Olise liên tục "tra tấn" hàng phòng ngự Dortmund. Thủ thành Gregor Kobel trở thành điểm tựa duy nhất của đội khách, liên tục có những pha cứu thua xuất thần trước các cú dứt điểm hiểm hóc từ Joshua Kimmich và Olise.

Phút 22, Joshua Kimmich thực hiện tình huống đá phạt góc chuẩn xác, Harry Kane bật cao dũng mãnh, đánh đầu tung lưới Gregor Kobel, mở tỷ số cho Bayern Munich.

Sang hiệp hai, "Hùm xám" tiếp tục duy trì thế áp đảo. Đến phút 79, tận dụng sai lầm tai hại từ hàng thủ Dortmund, Olise dễ dàng trừng phạt đối thủ để nhân đôi cách biệt.

Bị dẫn trước hai bàn, HLV Niko Kovac thực hiện thay đổi người và ngay lập tức phát huy tác dụng. Phút 84, Julian Brandt chỉ mất vài giây sau khi vào sân, đã đón đường tạt bóng của Ryerson và tung cú vô lê một chạm đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng "vàng" này thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng và khiến những phút cuối trận trở nên vô cùng căng thẳng. Dortmund với tinh thần đang lên, dồn toàn lực tấn công, tạo ra sức ép khủng khiếp.

Harry Kane được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, trong ngày Kane không chỉ chơi tấn công hay, mà anh còn tỏa sáng ở vai trò phòng ngự đã dập tắt hoàn toàn hy vọng có điểm của đội khách. Cầu thủ người Anh với hai pha lăn xả, cản phá thành công cú sút nguy hiểm của Nmecha và Fabio Silva, qua đó bảo toàn chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Bayern Munich.

Kết thúc trận đấu, Kane được chấm điểm 9/10 từ chuyên trang bóng đá Onefootball. Với chiến thắng này, Bayern Munich tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng Bundesliga với 7 trận toàn thắng (21 điểm).

Trong khi đó, thất bại khiến Borussia Dortmund tụt xuống vị trí thứ 4 (14 điểm), một lần nữa phơi bày khoảng cách rõ rệt về đẳng cấp với đại kình địch xứ Bavaria.