Hành trình lên đỉnh thế giới của golf thủ xinh đẹp người Trung Quốc

Dân trí Năm nay chỉ mới 21 tuổi nhưng Muni He đã được đánh giá là một trong những tay golf xinh đẹp và nổi tiếng nhất hành tinh.

Muni He đang là niềm hy vọng vàng của làng golf nữ

Muni He sinh ngày 17/6/1999 tại Thành Đô, Trung Quốc. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng tay golf xinh đẹp này đã đạt được vô số thành tích ấn tượng và được rất nhiều fans hâm mộ yêu mến.

Vào năm 2018, Muni He đã xuất sắc giành chiến thắng tại giải Prasco Charity Championship và sau đó một năm, tay golf người Trung Quốc lại tiếp tục gây ấn tượng ở giải Ladies Golf Professional Association (LPGA) Q series.

Tay golf 21 tuổi từng tâm sự rằng: "Người ta dễ dàng gạt bỏ tôi và nghĩ rằng thành công này đã được trao tận tay tôi, nhưng mà tôi đã lựa chọn một câu lạc bộ golf từ trước cả khi tôi biết đi đứng cơ. Tôi có lẽ chỉ mới một tuổi khi lần đầu tiên chạm vào một cây gậy golf. Thực tế thì tôi đã lớn lên trên sân golf đấy".

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Muni He đã gặt hái được nhiều thành công

Dĩ nhiên, thành công của Muni He có sự ủng hộ rất lớn từ gia đình, đặc biệt là người bố Nong He. Dù chưa bao giờ chơi golf chuyên nghiệp nhưng Nong He luôn tạo điều kiện cho con gái tập chơi golf từ khi mới năm tuổi.

Đến năm chín tuổi, Muni He theo gia đình chuyển tới Vancouver, Canada rồi sau đó là California, nước Mỹ. Và trong lúc bạn bè cùng trang lứa còn đang chơi đùa thư giãn thì Muni He đã miệt mài tập các bài kỹ năng golf.

"Tôi đã cố gắng hết sức để cân bằng mọi thứ. Lúc nào tôi cũng giữ mối ưu tiên của mình trong đầu và chơi golf chuyên nghiệp chính là những gì tôi muốn", Muni He kể lại về quãng thời gian phấn đấu không ngừng trong quá khứ.

Cuối cùng, mọi khó khăn đã được đền đáp xứng đáng khi Muni He có trận đấu đầu tiên thuộc giải LPGA khi chỉ mới tuổi 15 và đủ điều kiện tham dự giải Mỹ Mở rộng.

Cần phải nhớ rằng, Muni He sau đó vẫn đỗ được vào trường Đại học Southern California, chuyên ngành Truyền thông. Tuy nhiên, tay golf gốc Trung Quốc đã quyết định gác lại việc học để dành trọn toàn bộ thời gian cho golf.

Chăm chỉ tập luyện là một trong những bí quyết thành công của Muni He

Ngay cả khi đã trở thành một tay golf "nổi đình nổi đám" với 360.000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân, Muni He vẫn duy trì một chế độ tập luyện chăm chỉ đáng ngưỡng mộ.

Mỗi tuần, Muni He sẽ có ba buổi tập luyện cùng huấn luyện viên cá nhân. Mỗi buổi kéo dài từ hai đến năm tiếng đồng hồ. Cùng với đó, Muni He còn có một chế độ tập gym nghiêm ngặt để tăng cường thể lực.

Dung Nhi

Theo TS