Hải Yến tỏa sáng giúp đội nhà lên ngôi đầu bảng giải bóng đá nữ quốc gia

Trong trận đấu gặp Thái Nguyên T&T, Hà Nội I bất ngờ gặp khó khăn trước đối thủ được đánh giá thấp hơn. Phút 11, từ pha đá phạt góc của Mỹ Anh, Lương Thị Xuyến băng vào dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T. Đội bóng xứ chè tiếp tục chơi chủ động và phối hợp mạch lạc, nhưng họ cũng chỉ đứng vững đến phút 23.

Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Hải Linh kiến tạo thông minh để Hoàng Thị Loan dứt điểm dễ dàng gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội I. Những phút tiếp theo, đội bóng Thủ đô tuy không quá dồn ép đối thủ nhưng họ có sự hiệu quả khi tấn công. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, từ pha tạt bóng của Nguyễn Thị Hoa, Hải Yến đánh đầu đẳng cấp giúp Hà Nội I lần đầu tiên vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục cho thấy sự lạnh lùng và đẳng cấp của các ngôi sao. Tận dụng pha đá phạt không thành công của Thúy Nga, Hà Nội I tổ chức phản công. Phút 65, Nguyễn Thị Hoa căng ngang hiểm hóc để Thái Thị Thảo dứt điểm nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho Hà Nội I.

Những phút còn lại, nỗ lực của Thái Nguyên T&T không mang lại kết quả và họ chấp nhận thất bại với tỉ số 1-3. Chiến thắng quan trọng giúp Hà Nội I tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng giải nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 với 2 điểm nhiều hơn TPHCM I và Than KSVN.

Phong Phú Hà Nam kiên trì bám đuổi nhóm đầu bảng và họ có được kết quả tốt trước Hà Nội II khi giành chiến thắng 3-0. Phong Phú Hà Nam ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 6 do công của Vũ Thị Hoa. Có được thế trận thuận lợi, Tuyết Dung và Nguyễn Thị Linh ghi thêm 2 bàn thắng và kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0 trước Hà Nội II.

Cùng có được 25 điểm trên bảng xếp hạng, cả TPHCM I và Than KSVN lựa chọn cách tiếp cận trận đấu an toàn. Quãng thời gian đầu tiên của hiệp 1 diễn ra với tốc độ khá chậm. Những đợt tấn công đáng chú ý bắt đầu xuất hiện từ phút 25. Than KSVN là đội bóng chiếm thế chủ động trên sân nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ.

Các cầu thủ chơi linh hoạt, phối hợp ăn ý, tuy nhiên, không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra. Thúy Hằng, Trúc Hương bên phía Than KSVN hay Bích Thùy, Phan Thị Trang, Tuyết Ngân của TPHCM I đều không thể đưa được bóng vào lưới đối phương. 45 phút đầu tiên trôi qua nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN nỗ lực đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 55, Thúy Hằng nhận bóng bên ngoài vòng cấm. Cô khéo léo vượt qua 2 cầu thủ đối phương trước khi tung cú sút xa đẹp mắt đánh bại Kim Thanh mở tỉ số trận đấu.

Không chấp nhận thất bại, TPHCM I vùng lên nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn trước Than KSVN. Trong hoàn cảnh như vậy, màn tỏa sáng của các ngôi sao lại mang đến khác biệt. Phút 78, Bích Thùy tự tin đột phá và bị Phạm Thị Nhâm phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt 11m, Thùy Trang dứt điểm thành công gỡ hòa 1-1 cho TPHCM I. Những phút còn lại, hai đội không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm.

Ở trận còn lại, TPHCM II vươn lên dẫn điểm ở phút thứ 9 do công của Nguyễn Thị Trâm nhưng cuối hiệp 1, Cà Thị Phượng đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho Sơn La. Hòa trận này, Sơn La đã có điểm số đầu tiên ở mùa giải.